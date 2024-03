L’Istituto albanese Keit è la nuova frontiera del bello

NEWS

Redazione | 27 Marzo 2024

Benvenuti in Albania! KEIT è uno dei più importanti istituti europei per la chirurgia plastica e la medicina estetica.

Nelle sue sedi di Tirana e Pristina si eseguono oltre 300 interventi al mese, con attrezzature tecnologiche all’avanguardia e materiali di altissima qualità, per garantire risultati certi nel rispetto degli standard di sicurezza internazionali.

A partire dalla prima visita fino all’intervento, al post-operatorio e alle successive medicazioni, i pazienti sono seguiti dai migliori chirurghi plastici e otorinolaringoiatri italiani, ognuno specializzato in aree specifiche.

Il personale medico e paramedico di KEIT è reperibile 24 ore al giorno per 365 giorni all’anno.

“L’Albania sta crescendo in fretta. Il nostro Paese è diventato un importante punto di riferimento per il turismo a livello mondiale. E con KEIT, io voglio contribuire allo sviluppo del turismo estetico super sicuro, a prezzi competitivi”, dice il Dr. Skerdi Faria, fondatore e CEO della prestigiosa clinica.

“I pazienti vengono accolti dal nostro staff all’aeroporto di Tirana e accompagnati in clinica. Per il loro soggiorno e quello degli eventuali accompagnatori abbiamo, in prossimità della clinica, il nostro KEIT hotel e diversi appartamenti che offrano il massimo comfort in ogni momento della permanenza in Albania”.

Dal primo intervento di addomino-plastica, nel settembre del 2011, a oggi, quasi 18.000 persone di tutte le età hanno realizzato il loro sogno di bellezza grazie a KEIT, sottoponendosi a rinoplastica, otoplastica, lifting viso, blefaroplastica, lifting e trapianto delle sopracciglia, mentoplastica, mastoplastica additiva e riduttiva, mastopessi, ricostruzione del seno, lifting delle braccia e delle cosce, addominoplastica, liposcultura, labioplastica, Brazilian butt lift, trapianto di capelli e barba, ginecomastia…

Molti pazienti si rivolgono a KEIT per rimediare con successo a esiti negativi di precedenti interventi fatti altrove.

“Abbiamo tre sale operatorie tecnologicamente avanzate e altrettanti ambulatori per gli interventi in day hospital, oltre a venti posti letto per la degenza. Ogni mese accogliamo centinaia di pazienti, la metà dei quali sono italiani, ma puntiamo a raddoppiare presto i nostri numeri”, continua il Dr. Skerdi Faria, che ha maturato una grande esperienza come anestesista e rianimatore lavorando per molti anni in strutture sanitarie romane pubbliche e private.

“I servizi che offriamo sono certificati da FDA (Food and Drug Administration) e CE (Comunità Europea), le due istituzioni più rigorose negli Stati Uniti e in Europa. Inoltre, forniamo sempre ai pazienti il certificato di garanzia KEIT che copre tutte le spese in eventuali rari casi di complicanze”.

Nell’ambito della medicina estetica, KEIT offre nei suoi ambulatori una vasta gamma di trattamenti innovativi per viso e corpo, eseguiti da professionisti esperti in massima sicurezza. Botox, filler antirughe, rimodellamento labbra, trattamento multivitaminico, contouring mandibola, rimodellamento zigomi, microdermoabrasione, PRP per viso e capelli, white peeling, gummy smile, microneedling, radiofrequenza, arco plasmatico, trattamento anticellulite, carbossiterapia, scleroterapia, iperidrosi, lipolisi…

KEIT è anche il primo e il maggiore centro di epilazione laser in Albania.

Per KEIT, migliorare l’aspetto fisico dei propri clienti rappresenta una missione. Il momento più bello per il team sanitario di KEIT è vedere negli occhi dei pazienti la soddisfazione per il risultato quando si guardano allo specchio.

Chi si rivolge a KEIT sa che il servizio clienti è al suo fianco dal primo contatto alla completa guarigione, per rispondere a tutte le domande e trasmettere la tranquillità necessaria, anche di carattere economico, per affrontare serenamente ogni tipo di intervento e di convalescenza.

“Per noi la salute e la felicità del paziente sono essenziali. Ci prendiamo cura di ogni dettaglio. In poche parole, siamo i migliori perché lavoriamo con i migliori”, afferma il CEO di KEIT, dottor Skerdi Faria.