Nuova pausa per Uomini e donne e Amici, salta la messa in onda

Debora Parigi | 27 Marzo 2024

Amici Amici 23 Uomini e donne

Cambio di programazione per Uomini e donne Amici lunedì 1 aprile, i due programmi non vanno in onda. Ecco perché

Cambio di programmazione per Uomini e donne e Amici che saltano la messa in onda nella giornata del 1 aprile. Andiamo a vedere meglio nel dettaglio quali sono questi cambiamenti e i motivi.

Uomini e donne non va in onda lunedì 1 aprile

Arriva la notizia di un cambio di programmazione nel pomeriggio di Canale 5 fissato a lunedì 1 aprile. Il cambio riguarda prima di tutto Uomini e donne che non va in onda. Il dating show di Maria De Filippi, infatti, salta la messa in onda per quel giorno.

Perché quindi Uomini e donne non va in onda lunedì 1 aprile? Il motivo è molto semplice e riguarda il giorno di festa. Infatti essendo il lunedì di Pasqua, o Pasquetta, i programmi soliti della stagione televisiva non vanno in onda. Quindi Mediaset cambia un po’ programmazione.

Amici non va in onda lunedì 1 aprile

Non solo Uomini e donne, ma anche Amici non va in onda nella giornata del 1 aprile. Anche in questo caso il motivo è sempre legato al giorno di festa. Quindi si tratta di una piccola pausa che riguarda solo questa giornata.

Questo significa che vediamo Uomini e donne e il daytime di Amici fino a venerdì 29 marzo. Sabato 30 marzo va in onda la seconda puntata del Serale di Amici (con una doppia eliminazione). La messa in onda riparte regolarmente martedì 2 aprile.

Cambio di programmazione Mediaset per il 1 aprile

Al posto dei due programmi Mediaset ovviamente ha già pronta la nuova programmazione. Ecco che quindi lunedì 1 aprile troviamo in onda su Canale 5 dalle 14.10 alle 16.40 la soap opera La Promessa. Mentre dalle 16.40 alle 18.38 va in onda il film Adeline.

Come notiamo da questa programmazione, il 1 aprile oltre a Uomini e donne e Amici non vanno in onda nemmeno la soap opera Endless Love e il talk show Pomeriggio Cinque. Tutto ripartirà come di consueto da martedì 2 aprile.