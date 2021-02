2 Nuovo scontro tra Giacomo Urtis e Mario Ermito?

E’ di nuovo scontro tra Giacomo Urtis e Mario Ermito nel dietro le quinte del Grande Fratello Vip? Qualche settimana fa i due ex vipponi sono stati protagonisti di un chiacchiericcio che parlava di un presunto flirt tra i due. Ermito ha immediatamente smentito le voci e, nel corso di una puntata del GF Vip, avrebbe avuto un duro scontro proprio con Urtis e con Sonia Lorenzini.

Mario avrebbe poi anche diffidato Francesca Cipriani la quale, ospite di Barbara d’Urso a Pomeriggio 5, avrebbe avvalorato la tesi del chirurgo dei vip. Ora questa intricata storia si arricchisce di un nuovo tassello che è stato riportato da Gabriele Parpiglia nel corso della sua rubrica nel programma Casa Chi. Il giornalista ha infatti rivelato che durante la puntata di lunedì scorso sarebbe avvenuto un duro scontro dietro le quinte tra Urtis e Mario. Secondo quanto raccontato da Parpiglia, Giacomo avrebbe infatti regalato a Mario un preziosissimo orologio. A quanto pare però l’attore starebbe tentando di disfarsene vendendolo sul web, mandando su tutte le furie Urtis.

“Mario Ermito ha avuto la bella idea di metterlo subito su piazza e venderlo al miglior offerente. Io so che Mario sta accogliendo anche offerte su Instagram e nel corso della puntata di lunedì si è presentato senza orologio. E dinanzi alla domanda di Giacomo ‘Dov’è il mio orologio?’, Ermito non ha saputo rispondere – ha svelato Gabriele Parpiglia, che ha descritto nei dettagli il violento scontro avvenuto dietro le quinte del reality – Urtis si è tolto una scarpa e ha provato a tirarla ad Ermito. Scarpa che è stata bloccata da Sonia Lorenzini per evitare dei caos. Finita la puntata, mentre andavano via, Ermito ha fatto lo sgambetto da dietro a Giacomo Urtis e Urtis è caduto a terra dietro le quinte. Questo rapporto cane/gatto continua ad andare avanti“. Clicca qui per recuperare il video dell’intervista.

Tuttavia ad intervenire sulla questione è stato lo stesso Mario Ermito, che ha smentito ufficialmente l’accaduto:

