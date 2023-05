NEWS

Vincenzo Chianese | 22 Maggio 2023

Livio Cori registra il sold out al Teatro Bolivar di Napoli con un concerto evento durante il quale non sono mancate le emozioni

Grande successo per Livio Cori

Ieri sera al Teatro Bolivar di Napoli si è tenuto il concerto dell’artista Livio Cori, che è stato un enorme successo. Lo show, organizzato dalla B&G Art Event Communication della giornalista Barbara Carere, ha infatti registrato il tutto esaurito, e non sono mancate le emozioni. Nelle sue canzoni infatti il cantante partenopeo parla d’amore, di quotidianità e di storie vissute in prima persona. Durante il live Livio si è esibito per il suo pubblico con circa ventisette canzoni, tra hit e brani del suo repertorio, muovendosi sul palco con grande maestria e padronanza, senza mai risparmiarsi.

Come ha più volte dichiarato, Cori ieri sera era “a casa sua”. Il cantante è infatti fiero di essere un figlio di quella Napoli difficile e tormentata, ma con un gran cuore. Livio, come pochi sanno fare, percepisce l’unicità della sua città, nei suoi usi, costumi e colori e riesce a coinvolgere tutti gli spettatori. Non manca, nel corso della serata, un dolce saluto ai genitori, presenti in sala, agli amici di Scario, ai fan e a tutto il suo staff. Ma non solo.

Presenti al live di Livio Cori sono stati anche gli attori di Made in sud, da Gennaro Scarpato a Pasquale Palma. Durante lo show il cantante ha anche condiviso il palco con Federico Napoli, con SVM e con Nicola Siciliano. Non è mancato inoltre anche un omaggio al maestro Nino D’Angelo, con una versione rivisitata di Mentecuore.

Non mancano le emozioni, in particolare nella parte finale del live. A mandare in delirio il pubblico è stata in particolare la hit “A casa mia”, durante la quale i fan si sono alzati in piedi e hanno estratto le bandiere azzurre, per festeggiare la vittoria dello Scudetto del Napoli. Dopo la fine del concerto, Livio, il suo staff e la giornalista Barbara Carere, organizzatrice dello show, sono andati a festeggiare alla Galleria Navarro con l’amico Davide Civitiello.