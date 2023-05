NEWS

22 Maggio 2023

Le urla di Alessandra a L’Isola dei Famosi 2023

Nel coro del daytime di oggi pomeriggio de L’Isola dei Famosi 2023 abbiamo assistito a diversi litigi tra i naufraghi. Primo tra tutti quello tra Fabio e Marco Mazzoli. Tra i due non scorre buon sangue ultimamente e la diatriba è partita dalla zattera. Il componente dei Jalisse voleva usarla per andare a pescare, mentre lo speaker radiofonico voleva lasciarla asciugare al sole. Sono volate parole grosse e probabilmente se ne discuterà nella puntata in diretta di questa sera.

Tra gli altri avvenimenti dell’appuntamento pomeridiano, poi, anche un litigio nella notte tra Helena Prestes e Alessandra Drusian. Quest’ultima e Cristina avevano notato che il fuoco si stava spegnendo e si sono alzate per ravvivarlo. Siccome a quell’ora è tutto molto buio e non si vede nulla, essendoci solo le stelle a illuminare, per farsi luce hanno usato una torcia.

Questo ha fatto spazientire Helena Prestes che stava dormendo lì vicino. A questo punto Alessandra ha perso totalmente la pazienza ha cominciato a gridare contro la naufraga de L’Isola dei Famosi 2023:

“Io ho cominciato a urlare e le ho detto di stare zitta e di dormire. Ho urlato e sembravo veramente la Callas. Zitta! Non me ne fo**e un ca**o. E con chi parlavi? Eh? Con tua sorella?”.

Helena però si è difesa affermando di star parlando con Nathaly: “Io dormivo, poi sento questa qui che urla“. Alla fine Alessandra ha detto che con la Prestes non parlerà più: “Quando ha bisogno di un favore fa la carina e la dolce. E quando sto facendo una cosa che vale per tutti comincia a rompere le scatole. Non va bene“.

