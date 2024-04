Livio Cori, è uscita ‘Uocchie’: ecco il video

NEWS

Redazione | 19 Aprile 2024

È uscito il nuovo attesissimo singolo di Livio Cori Uocchie, scritto da lui e prodotto dallo stesso Cori e dal suo storico chitarrista Simone Ottaviano in arte Eitaway, etichetta Magma.

Una ballata romantica, intensa e passionale. Suggestivo l’arco di violini che accompagna la chitarra elettrica e la voce calda e intrinseca di sentimento nella dedica d’amore, dedica per una donna che ha saputo far colpo nel cuore con il suo unico sguardo.

“E int’ a chist uocchie affonno

Sulo tu me può’ salva.

S’appiccia tutto ‘o munno

Quanno si tu a lo guarda”

Uocchie è un brano dal quale si acquisisce l’evoluzione e la maturazione di Livio Cori, che da sempre ama scrivere e produrre la musica come sua esigenza personale.

In un’intervista, il cantante ha spiegato che non gli interessa produrre musica per standard o stereotipi musicali in base ad esigenze commerciali, bensì scrivere “la sua musica” e ciò che vuole trasmettere. Infatti, nell’ultimo anno, dopo il suo terzo EP Sulo pe Ch’ella e vari singoli usciti negli ultimi mesi, sta regalando al suo pubblico la sua musica ciò che vuole trasmettere senza filtri, e questo ultimo singolo Uocchie ne è l’emblema.

Il video – che trovate qui sopra – è stato realizzato da Cosimo Maynard, e hanno partecipato Enrica la Femina, Martina Bisci, Ludovica Palumbo.

Livio Cori ha annunciato in questi giorni anche il suo primo live a Napoli.

Dopo lo scorso al Teatro Bolivar, questa volta la location è nel cuore del suo quartiere natio. Livio Cori infatti è in procinto di esibirsi in concerto con Federico Di Napoli il giorno 6 giugno presso la Fondazione Foqus nei Quartieri Spagnoli. Ci sarà naturalmente anche il resto della sua band, che comprende anche Leo Buffardi alla batteria.