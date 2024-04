NEWS

Vincenzo Chianese | 19 Aprile 2024

Stando a quanto si mormora, pare che nel nuovo album di Angelina Mango ci sia un duetto con Marco Mengoni.

Angelina Mango feat Marco Mengoni

Periodo d’oro questo per Angelina Mango. Solo due mesi infatti l’amata cantante, che da un anno è in cima alle classifiche, ha vinto il Festival di Sanremo con La Noia. Tra poche settimane come se non bastasse l’ex allieva di Amici di Maria De Filippi parteciperà all’Eurovision Song Contest in rappresentanza dell’Italia e di certo ne vedremo di belle. Nel mentre due giorni fa Angelina si è esibita per la prima volta al Fabrique di Milano con un concerto evento completamente sold out. Nel corso della serata non sono mancate le sorprese. La Mango infatti sul palco ha annunciato l’uscita del suo nuovo album, Poké melodrama, che vedrà la luce il prossimo 31 maggio.

Il disco, già disponibile per il pre-order, conterrà 14 tracce, tra cui La Noia e Che t’o dico a fa’. Questo progetto viene descritto come “il riassunto delle tante anime musicali di Angelina, in cui la sua versatilità si manifesta con molteplici sfaccettature musicali che si mescolano come una vera e propria poke di suoni e ritmi”.

Mentre attendiamo l’arrivo del nuovo album di Angelina Mango, in queste ore è arrivata un’indiscrezione che sta già facendo discutere. Stando a quanto rivela il portale Gay.it, sembrerebbe che nel disco dell’ex allieva di Amici ci sia anche un duetto con Marco Mengoni. Proprio mercoledì sera il cantante di Due vite si è recato al Fabrique per assistere al concerto della sua collega e di certo dunque non si è trattato di una casualità.

Come qualcuno saprà i due condividono anche la stessa manager e non è da escludere che questo inedito duo stia per diventare realtà. Ma come ci stupirà Angelina? Non resta che attendere il 31 maggio per scoprirlo.