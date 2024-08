La sorella di Perla Vatiero ha rivelato come stanno lei e Mirko Brunetti dopo la rottura

Ieri sera è stato pubblicato un audio in cui si può sentire la sorella di Perla Vatiero rivelare come stanno lei e Mirko Brunetti dopo la rottura avvenuta negli ultimi giorni.

Parla la sorella di Perla Vatiero

Tutti i fan della coppia formata da Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono addolorati ormai da un paio di giorni a causa della notizia della loro separazione. I due ex concorrenti del Grande Fratello ne hanno dato comunicazione tramite i propri profili social lasciandosi andare a dei lunghissimi messaggi, ognuno dando la propria versione della storia e ammettendo che tengono ancora molto l’uno all’altra.

In molti si sono chiesti come stessero e ci sono diverse indiscrezioni al riguardo. Questa mattina vi abbiamo parlato di una segnalazione secondo la quale Mirko sarebbe andato da Perla perché quest’ultima avrebbe avuto “una crisi“. Tuttavia adesso a parlare è stata la sorella della Vatiero, come rivela Amedeo Venza:

“Comunque ho ascoltato un audio della sorella di Perla e rasserena tutti i fan della ormai ex coppia dicendo che stanno benissimo. Quindi state tutti sereni. Abbiamo superato la separazione di Al Bano e Romina, supereremo anche questa”.

Successivamente l’esperto di gossip ha anche pubblicato l’audio che ha ricevuto con le prole di Loana, la sorella di Perla Vatiero: “Ciao, buonasera. Scusa per il ritardo ma sto sempre full. Ormai ci abbiamo fatto il callo e va bene così. Loro singolarmente stanno bene”. Possiamo sicuramente fidarci di queste dichiarazioni arrivando direttamente da una persona così vicina alla ex coppia.

Tuttavia i fan desiderano sentire la voce dei diretti interessati, cosa che probabilmente non accadrà molto presto. Siamo sicuri che entrambi si stanno riprendendo da questo periodo doloroso che devono affrontare a seguito della separazione e ci vorrà del tempo prima che possano tornare a parlarne in maniera tranquilla e serena.