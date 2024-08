I Perletti non prendono bene la rottura tra Mirko Brunetti e Perla Vatiero! Due fan sarebbero finite in ospedale

Poche ore fa Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno annunciato la fine della loro relazione, mandando in crisi i fan. Sui social nel mentre è giunta voce che due sostenitrici Perletti sarebbero finite in ospedale per un malore dopo aver appreso della rottura ta gli ex gieffini.

Due fan di Mirko e Perla non prendono bene la rottura

Alcune ore fa è arrivata una notizia che ha lasciato il web senza parole: Mirko Brunetti e Perla Vatiero hanno infatti annunciato la fine della loro relazione, dopo il riavvicinamento di qualche mese fa. Sembrerebbe infatti che tra gli ex gieffini le cose abbiano nuovamente smesso di funzionare e così la vincitrice del Grande Fratello con un post sui social ha spiegato:

“Per il bene e la serenità di entrambi io e Mirko abbiamo deciso e capito che la scelta migliore, anche se scomoda e difficile per entrambi, è quella di interrompere il nostro cammino insieme e seguire ognuno la propria strada. Questa lontananza darà una vera risposta alla nostra storia. Tra noi c’è e ci sarà sempre un legame forte e rispetto, siamo stati una famiglia e questo lo porteremo sempre con noi”.

Nel mentre non è tardata ad arrivare la reazione dei fan dei Perletti. Alcuni seguaci di Mirko Brunetti e Perla Vatiero, che nel mentre hanno iniziato a perdere follower sui social, non sembrerebbero aver preso bene la notizia e si sarebbero dichiarati “straziati” e “in lacrime“. Nelle ultime ore come se non bastasse è giunta voce che due fan sarebbero addirittura finite in ospedale per via di un malore dopo aver appreso della rottura tra Brunetti e la Vatiero.

La notizia, che tuttavia al momento non è stata confermata da parte delle dirette interessate, in breve ha fatto il giro del web e ovviamente non sono mancati i commenti da parte degli utenti.