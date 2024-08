In queste ore si sta diffondendo un’indiscrezione secondo la quale Mirko Brunetti avrebbe rivisto Perla Vatiero dopo la rottura. Ecco il presunto motivo.

Il rumor su Mirko Brunetti e Perla Vatiero

Come ben sappiamo, per il dispiacere di tutti i fan della coppia, Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sono lasciati e lo hanno annunciato sui propri profili social. Entrambi hanno scritto dei lunghissimi messaggi in cui spiegano la loro versione dei fatti dando il proprio punto di vista. Il denominatore comune sta nel fatto che sono molto tristi per questa rottura dopo tutta la fatica che hanno fatto per tornare insieme:

“[…] Le nostre strade si dividono ma avranno sempre qualcosa da condividere come un sostegno di fronte alle difficoltà che Perla potrà incontrare. La mia spalla per lei ci sarà sempre e lei lo sa bene.

Tra noi ci sarà sempre un grande rispetto e il grande bene nei confronti dei suoi genitori non svanirà mai. Sono stati la mia seconda famiglia apprezzandomi sotto ogni aspetto trattandomi come fossi un loro figlio, e non smetterò mai di ringraziarli […]”.

Nelle ultime ore però si è diffusa un’indiscrezione secondo la quale Perla Vatiero e Mirko Brunetti si sarebbero rivisti. Una segnalazione arrivata all’esperta di gossip Deianira Marzano, infatti, evidenzia che Mirko sarebbe corso dall’ex fidanzata dopo che quest’ultima “è stata malissimo“. Si legge:

“Ti dico solo che Mirko è da Perla ad Angri. Perla stanotte ha avuto una crisi, è stata malissimo. Mirko non ha esitato a raggiungerla”.

L’indiscrezione su Perla Vatiero e Mirko Brunetti

L’informazione è da prendere con le pinze come al solito in quanto non sappiamo cosa ci sia di vero in tutto ciò. Per saperne di più dobbiamo attendere che siano i diretti interessati a parlare della propria situazione sentimentale. Se ci dovesse essere un ritorno di fiamma in futuro noi di Novella 2000 ve lo faremo presente, ma per il momento questo non sembra essere il caso.