Dopo il suo ricovero in ospedale Fedez è stato avvistato insieme all’influencer Giulia Ottorini. Flirt in corso

In queste ultime ore Fedez è stato dimesso dall’ospedale ed è stato avvistato di lì a poco insieme all’influencer Giulia Ottorini. Ecco le foto.

Il presunto flirt di Fedez

Qualche giorno fa è stata diffusa, dallo staff di Fedez, la notizia che il rapper era stato trasportato all’ospedale per un qualche problema medico non ben definito. tutti si sono subito preoccupati, ma alla fine la madre del cantante ha parlato di una intossicazione alimentare. A dare maggiori dettagli è stato poi il medico che lo ha soccorso, stando a La Repubblica:

“Dobbiamo sempre interfacciarci con il paziente, ma non è stato possibile completare l’iter diagnostico con qualche accertamento radiologico come poteva essere una Tac.

Noi abbiamo prospettato questo esame ma i tempi in pronto soccorso si sarebbero ovviamente dilatati e Fedez ha preferito andare via. Noi dobbiamo comunque rispettare le volontà del paziente e le sue esigenze”.

Adesso Federico sta meglio ed è tornato alla sua vita di sempre facendo parlare di sé per quanto riguarda la cronaca rosa. I fan hanno notato che si trovava sulla stessa barca insieme al suo cane Silvio e alla tiktoker e modella di Onlyfans Giulia Ottorini. In questo modo sono stati alimentati i rumor, nati lo scorso aprile, su una loro ipotetica frequentazione.

fedez dopo ospedale insieme influencer giulia ottorini

Ovviamente non sappiamo quale sia la verità con precisione ma sembra che tra il rapper e l’influencer ci sia solo un’amicizia. Tuttavia i fan di Fedez sono molto curiosi di scoprire chi potrebbe essere la prossima fiamma dopo la separazione da Chiara Ferragni e per tale ragione ogni volta che si mostra in compagnia di una ragazza il gossip rimbalza ovunque.

Per adesso tuttavia sembra che si stia concentrando solo il suo lavoro tra un evento e l’altro, ma staremo a vedere se presto o tardi uscirà allo scoperto con un’eventuale nuova fidanzata.