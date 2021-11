LOL – Chi Ride È fuori 2, tutta la lista dei comici esclusi o saltati

Solo pochi giorni fa, nel corso di una diretta su Instagram, Fedez ha annunciato i nomi dei 10 concorrenti di LOL Chi Ride È Fuori 2! L’attesissimo game show, dopo il successo della prima stagione, si prepara a tornare con nuove divertenti puntate, e di certo ne vedremo delle belle. Stavolta a prendere parte al programma ci saranno Corrado Guzzanti, Tess Masazza, Max Angioni, Maria Di Biase, Maccio Capatonda, Diana Del Bufalo, Gianmarco Pozzoli, Virginia Raffaele, Mago Forest e Alice Mangione. Solo in primavera però LOL tornerà su Amazon Prime Video, nonostante le riprese siano già terminate.

Alla conduzione ci sarà nuovamente Fedez, che stavolta sarà affiancato da Frank Matano, concorrente della prima edizione. In queste ore intanto il portale Anticipazioni TV ha svelato i nomi dei comici esclusi o saltati di LOL Chi Ride È Fuori 2. Ecco chi avrebbe dovuto partecipare al programma:

“Secondo gli ultimi rumors, i nomi circolati negli scorsi mesi potevano aumentare ancora di più il valore del cast. Tra i possibili partecipanti, infatti, spiccava il nome di Valerio Lundini, mattatore di Rai 1 che era stato accostato al format per tutta l’estate. Il ragazzo aveva fatto sapere di non essere stato contattato e che gli sarebbe piaciuta un’eventuale chiamata. Così come Nino Frassica, il quale sarebbe saltato proprio in extremis. Trattativa sfumata anche per Valeria Graci e per Claudio Bisio (impegnato a Zelig). Le voci hanno parlato anche di Amedeo del duo foggiano formato da Pio e Amedeo. Tuttavia, il comico avrebbe detto “no” perché non voleva partecipare senza il suo compagno”.