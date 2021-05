1 Eurovision 2021: il look dei Maneskin

La band italiana che vede come leader Damiano David ha conquistato il primo posto in classifica nella finale della manifestazione canora. Ha battuto, infatti, con oltre 500 punti la Francia e la Svizzera. Queste due, se ben ricordate, si sono posizionate rispettivamente al secondo e terzo posto. Oltre che con il loro brano Zitti e buoni, però, i Maneskin hanno conquistato il pubblico internazionale dell’Eurovision con il loro look. In particolare le scarpe di Damiano hanno fatto scalpore. Ecco tutto quello che sappiamo.

Secondo quanto riporta anche il sito Vogue, i costumi di scena del gruppo rock sono stati ispirati al glam degli anni ’70. Si tratta di uno stile già adottato durante il Festival di Sanremo, il quale anche in questa occasione si è mostrato vincente. Il marchio italiano Etro e lo stylist Nicolò Cerioni, infatti, hanno lavorato insieme per confezionare degli abiti adatti all’occasione. Facendo positivamente colpo sul pubblico a casa e a Rotterdam. A parlare ci ha pensato Veronica Etro, Creative Director delle collezioni donna dell’omonimo marchio:

I look che abbiamo disegnato per i Måneskin io e mio fratello Kean sono volutamente audaci e spettacolari e sono nati da un confronto con i ragazzi della band e con il coinvolgimento di Nicolò Cerioni, che nell’ultimo anno ha seguito il loro styling. Come per Sanremo abbiamo pensato che fosse vincente l’idea che i ragazzi fossero tutti legati dalla stessa estetica, declinata in modo personale per ciascun componente del gruppo. L’ispirazione principale è quella di uno stile glam rock folk e ci è piaciuto quindi mixare pelle laminata con dettagli criss cross platino a contrasto e aggiungere delle borchie applicate in metallo brunito. Il tutto è stato fatto coordinando i look anche alle luci e agli effetti scenografici del palco.

Adesso, però, andiamo a vedere più nel dettaglio il look dei Maneskin durante la finale dell’Eurovision Song Contest 2021. Continuate a leggere…