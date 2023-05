Loredana Bertè riappare sui social dopo l’operazione: “Posso iniziare la riabilitazione”

NEWS

Debora Parigi | 18 Maggio 2023

Dopo l’operazione Loredana Bertè torna a mostrarsi in video

Alcune settimane fa, attraverso il suo staff, Loredana Bertè aveva rimandato a data da destinarsi il suo tour musicale nei teatri. E aveva comunicato che doveva sottoporsi urgentemente a un’operazione che un po’ aveva fatta preoccupare i fan anche se si era subito parlato del fatto che “non fosse in pericolo di vita”.

Nei giorni scorsi alcuni post sui social avevano aggiornato sulle condizioni di salute della cantante, specificando che stava meglio. Ma oggi è stata proprio lei a mostrarsi di nuovo e a parlare di come sta, mettendo un video-selfie sul suo profilo Instagram. L’artista si è mostrata dall’Ospedale San Raffaele di Milano dove si è sottoposta a una visita di controllo. Ha quindi aggiunto che adesso inizierà la riabilitazione.

“Ciao, sono Loredana, sono al San Raffaele, sono appena uscita dalla visita di controllo. Il chirurgo mi ha detto che finalmente posso iniziare la terapia riabilitativa. Iniziare la terapia è una cosa fondamentale per poter fare tour. Vi aspetto a luglio in tuta Italia. Vi prego, venite tutti, vi aspetto. Ciao”.

Se il tour musicale nei teatri è rimandato al 2024, quello estivo è invece confermato, come la stessa Loredana Bertè ha fatto sapere. Nella didascalia di questo video ha infatti scritto: “Ciao a tutti! Finalmente ho il via libera per la riabilitazione, quindi presto potrò tornare sul palco con il Manifesto Summer Tour. Vi aspetto tutti da Luglio con le prime date, non mancate! Un bacio”. Per chi fosse interessato, queste sono le date estive annunciate fino a questo momento:

1 luglio Ravarino (MO)

6 luglio Basko Arena di Genova

10 luglio Stadio Comunale di Villa Literno (CE)

27 luglio Outlet Summer Festival 2023 di Valmontone (RM)

10 agosto Villa Bertelli Forte dei Marmi (LU)

Facciamo i più sinceri auguri di pronta guarigione a Loredana.