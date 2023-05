NEWS

Nicolò Figini | 18 Maggio 2023

Amici 22

Benedetta, che ha ballato in coppia con Mattia Zenzola per tutto il Serale di Amici 22, ha ringraziato il ballerino

Dopo Amici 22 Benedetta ha ringraziato Mattia

La finale di Amici 22 ormai è andata in onda da qualche giorno e Mattia Zenzola è stato nominato vincitore. Il suo percorso al Serale lo ha condiviso con Benedetta. La ballerina era entrata nella scuola come concorrente, ma alla fine è stata eliminata. Tuttavia, Maria De Filippi le ha dato una grande possibilità offrendole un contratto così da potersi esibire fino a quando Mattia sarebbe rimasto in gara.

Proprio per questo motivo, adesso, Benedetta è tornata sui social e ha voluto ringraziare tutti per la splendida opportunità. I suoi ringraziamenti vanno a Raimondo Todaro, ma anche ai professionisti Umberto e Francesca Tocca. Non poteva mancare una menzione speciale a Mattia Zenzola. Queste le sue parole su Instagram:

“È stato un viaggio incredibile. Non smetterò mai di ringraziare @todaroraimondo @umbertusss @francescatocca per ogni singolo momento passato in sala, la fiducia e il sostegno Grazie e te @mattia_zenzola, di tutto. Grazie ai meravigliosi ragazzi con cui ho condiviso ogni giorno, a tutte le persone che hanno lavorato con amore per noi e a te Maria, sempre. Sono immensamente grata”.

Lo stesso Mattia ha risposto nella sezione dei commenti alla sua ex compagna di ballo ad Amici 22. Il vincitore del talent ha affermato: “Grazie a te, è stato bellissimo“. A lui, quindi, si sono aggiunti anche Raimondo: “Grazie a te Benny. TVB” e Umberto, il quale ha risposto con le emoji di alcuni cuori.

A voi sono piaciuti come coppia artistica? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Nel frattempo, non dimenticate di seguirci ancora per non perdervi tante altre news.