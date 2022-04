Lorella Cuccarini canta Sogni al cielo di Alex W! Il video virale

Amici 21: Lorella Cuccarini canta Sogni al cielo

Lorella Cuccarini non smette di sorprendere su TikTok. L’insegnante di Amici 21 ama condividere sui propri social momenti di vita quotidiana, oltre che lavorativa. Di tanto in tanto sulla nota piattaforma ama pubblicare dei video insieme a sua figlia, dove le due si cimentano in duetti davvero strepitosi.

Se durante la settimana sanremese hanno conquistato il pubblico del web sulle note di Brividi, stavolta Lorella Cuccarini ha voluto coinvolgere nuovamente sua figlia Chiara e, insieme, sono tornate a regalarci grandi emozioni. Pochi giorni fa la professoressa di Amici 21 ha voluto omaggiare un suo alunno. Parliamo del cantautore, Alex W.

Lorella Cuccarini e Chiara al piano hanno suonato e cantato Sogni al cielo. Il giovane artista, che concorre verso la vittoria finale dei talent show, proprio con questa canzone ha da poco conquistato il Disco d’oro. Ricordiamo che il pezzo, all’interno della scuola di Amici 21, è stato prodotto da Francesco “Katoo” Catitti.

E proprio in occasione dell’importante traguardo raggiunto da Alex, che Lorella Cuccarini ha pensato bene di realizzare questo video: “Un piccolo omaggio al primo Disco d’Oro di Alex”, ha scritto nella didascalia del video. Ed ecco qui la loro performance…

Così Lorella Cuccarini si è cimentata in questa splendida canzone del suo allievo di Amici 21, Alex. Il video in questione sul canale TikTok dell’insegnante ha riscosso un successo enorme tra visualizzazioni, like, commenti e condivisioni. I fan del programma e suoi estimatori si sono complimentati con lei e con Chiara per questo meraviglioso duetto. Voi che ne pensate? Vi è piaciuto? Diteci la vostra nei commenti.

Vi ricordiamo infine che questa sera è attesa una nuova puntata di Amici 21, dove conosceremo il nome dell’allievo eliminato. Ci sarà un’altra eliminazione a sorpresa come accaduto per Carola e LDA?

