È morto Mino Raiola: arriva l’annuncio della famiglia

È morto Mino Raiola

Mino Raiola

Qualche giorno fa era emersa la notizia della scomparsa di Mino Raiola. Il noto procuratore sportivo sui social aveva deciso di intervenire e, infastidito, aveva smentito la notizia, spiegando come nel giro di poco tempo abbiano speculato sul suo stato di salute. Nel pomeriggio odierno, però, è arrivato l’annuncio da parte della famiglia. Purtroppo Mino non ce l’ha fatta. Raiola è morto a soli 54 anni, dopo il ricovero in ospedale. Ecco il comunicato ufficiale da parte dei suoi cari pubblicato sui suoi canali ufficiali:

“Con infinito dolore annunciamo la scomparsa di Mino, il più straordinario procuratore di sempre. Mino ha lottato fino all’ultimo istante con tutte le sue forze proprio come faceva per difendere i calciatori. E ancora una volta ci ha resi orgogliosi di lui, senza nemmeno rendersene conto”.

Si legge dalla nota pubblicata dalla famiglia di Mino Raiola, che procede ancora ricordando quanto sia stato importante il suo contributo nel calcio internazionale: “Mino è stato parte delle vite di tanti calciatori e ha scritto un capitolo indelebile della storia del calcio moderno. Ci mancherà per sempre e il suo progetto di rendere il mondo del calcio un posto migliore per i calciatori sarà portato avanti con la stessa passione”.

Infine la famiglia di Raiola ci ha tenuto a ringraziare tutti per la vicinanza, con la richiesta di rispettare la propria privacy: “Ringraziamo di cuore coloro che gli sono stati vicini e chiediamo a tutti di rispettare la privacy di familiari e amici in questo momento di grande dolore.

The Raiola Family”

Il comunicato della famiglia di Mino Raiola

Tanti i messaggi d’affetto, da tifosi ai volti noti del mondo dello sport e non solo. Novella2000 e Novella2000.it si stringe intorno alla famiglia per la scomparsa di Mino Raiola.

