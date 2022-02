Lorella Cuccarini, il duetto sulle note di “Brividi” con sua figlia incanta il web (VIDEO)

Lorella Cuccarini e la figlia fan di Mahmmod e Blanco

Oltre a vincere l’ultima edizione di Sanremo con apprezzamento di stampa, giuria demoscopica e televoto, c’è da dire che la canzone “Brividi” di Mahmood e Blanco ha conquistato proprio tutti. E ora la speranza è che conquisti anche il pubblico europeo per il prossimo Eurovision Song Contest che si terrà a Torino (la finale è fissata per il 14 maggio). E quando diciamo che ha conquistato tutti è proprio vero, comprese Lorella Cuccarini e sua figlia Chiara.

La showgirl attualmente professoressa di canto nella scuola di Amici si è totalmente innamorata di questo pezzo sanremese. E lo stesso è stato anche per la figlia Chiara. Così madre e figlia hanno voluto omaggiare i due artisti con una loro versione della canzone (che siamo sicuri piacerà molto anche a loro), pubblicando un video sul profilo Tik Tok di Lorella.

In una versione bellissima e soave Lorella e Chiara hanno suonato il pianoforte e cantato un pezzo del ritornello di “Brividi” di Mahmood e Blanco. Tra l’altro, nella descizione del video hanno dichiarato di aver tifato sin dall’inizio per loro. “Fin dalla prima puntata del festival, abbiamo tifato per loro”, si legge. Ecco il video pubblicato sui social:

Che ve ne pare? Lorella Cuccarini deciderà di far cantare questo pezzo a qualcuno dei suoi allievi di Amici, magari al Serale? Sui social c’è anche chi pensa che Veronica Peparini abbia già preparato una coreografia da far ballare a uno dei suoi allievi dato che anche lei ha espresso il suo grande apprezzamento nei confronti della canzone vincitrice di Sanremo 2022.

Novella 2000 © riproduzione riservata.