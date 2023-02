NEWS

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

La somiglianza il brano di Lorella Cuccarini

Chi ascolta tanta musica nel sentire la melodia di una canzone avrà detto (almeno una volta nella vita): “ma dove l’ho già sentita?”, per poi andare a scavare nei ricordi. È ciò che è accaduto a Rudy Zerbi nell’ascoltare il nuovo singolo di Rosalia. Nel pezzo ci ha rivisto un brano della discografia della collega Lorella Cuccarini.

Ma partiamo per ordine. Il prof di Amici ha condiviso un video alcune settimane fa sul suo account di Instagram in cui parla appunto di LLYLM della cantautrice e produttrice discografica spagnola. Nel sentire le note si è reso conto, insieme ai colleghi in radio, di aver già avuto a che fare con un brano simile (ovvero quello di Lorella Cuccarini):

“Oggi in radio con i colleghi abbiamo scoperto che, se non un plagio, si tratta di una fortissima somiglianza”.

Un concetto ribadito anche per iscritto: «Sbaglio o sono moooolto simili? Il nuovo singolo di Rosalia “LLYLM” e una bella canzone di Lorella Cuccarini da Sanremo 1995 che si intitola “ Un altro amore no”», ha detto Zerbi nella didascalia del video pubblicato. Sicuramente anche voi l’avrete canticchiata tante volte.

L’insegnante di Amici, come vediamo, ha sovrapposto i due brani, facendone un confronto. Si parte con la canzone di Rosalia, interrotta da quella di Lorella Cuccarini e poi nuovamente si ripassa all’artista spagnola. E la somiglianza sembra essere davvero impressionante.

Il video di Rudy Zerbi ovviamente ha fin da subito fatto il giro del web. In tanti hanno espresso il proprio parere tra i commenti e ne hanno riconosciuto una similarità. Persino Lorella Cuccarini ha voluto dire la sua. Con una risata la conduttrice ha risposto sotto, scrivendo: “L’ho notato subito anch’io”.

La risposta di Lorella Cuccarini

Spesso alcuni brani possono ricordarne degli altri, magari Rosalia potrebbe anche aver preso d’ispirazione il pezzo di Lorella Cuccarini (o un altro brano chissà) o più semplicemente potrebbe trattarsi di una casualità.