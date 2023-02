NEWS

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2023

Quest’oggi Pierluigi Diaco, come tanti volti noti, ha raggiunto la camera ardente per l’ultimo saluto a Maurizio Costanzo. Il conduttore non ha nascosto le lacrime

Le lacrime di Diaco per Maurizio Costanzo

La notizia della scomparsa di Maurizio Costanzo ha lasciato tutti senza parole. Dall’annuncio sono tanti i messaggi e attestati di stima e affetto nei confronti del conduttore, scrittore, giornalista e sceneggiatore da parte di tutti. Dai telespettatori per passare ad amici e colleghi.

Alla camera ardente, allestita presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio, in tanti sono giunti per dare un ultimo saluto a Maurizio Costanzo e stringersi intorno a Maria De Filippi e ai figli Gabriele, Camilla e Saverio. Tra i volti noti segnaliamo Pierluigi Diaco, giunto insieme al marito Alessio Orsigher.

Dalle immagini emerse il conduttore è parso visibilmente colpito dalla morte di un grande amico e collega come Maurizio Costanzo, che per lui e per la sua carriera ha rappresentato tanto. Ai giornalisti presenti ha raccontato di aver visto in lui un padre, un alleato e un maestro oltre che migliore amico. E non solo. perché Costanzo è stato anche colui che ha unito in matrimonio Pierluigi Diaco e Alessio Orsigher.

Dopo avergli reso onore, sorretto da suo marito si è ritrovato circondato da diversi giornalisti e, ancora una volta, non è riuscito a trattenere le lacrime per Maurizio Costanzo, rilasciando poi alcune dichiarazioni:

“È un dolore indicibile, l’ho conosciuto che avevo 15 anni, ha unito in matrimonio me e Alessio. È stato tutto, il mio migliore amico, il mio alleato, il mio maestro, il mio papà”, ha detto Pierluigi Diaco con la voce rotta dal pianto. Prima di andare via, come estratto da un video di Fanpage.it ha concluso: “Non ho nient’altro da dire”.

Ricordiamo che la camera ardente sarà aperta fino a domenica. Lunedì 27, invece, si terranno i funerali che saranno trasmessi sia su Rai 1 che su Canale 5. Novella2000.it e Novella 2000 si stringono intorno al dolore di Maria De Filippi e dei figli per la perdita del grande e indimenticabile Maurizio Costanzo.