Tra gli ospiti della prima puntata di This Is Me c’è anche Irama. Il cantante, dopo aver rivissuto il suo percorso all’interno della scuola, si è esibito con un medley delle sue hit più amate.

Irama arriva a This Is Me

Grandi emozioni questa sera a This Is Me. Su Canale 5 sta infatti andando in onda la prima puntata del nuovo programma ideato da Maria De Filippi. A condurre la trasmissione, che celebra i più grandi talenti di Amici, è Silvia Toffanin, che accoglie in studio alcuni dei gli ex allievi più amati di sempre. Ad arrivare come ospite è stato anche Irama, da anni uno degli artisti più ascoltati e seguiti del panorama musicale italiano.

Col passare del tempo infatti il giovane artista ha saputo imporsi sulle scene e a oggi il suo nome è amatissimo. Proprio a This Is Me, il cantante ha rivisto tutti i momenti più belli vissuti all’interno della scuola di Amici, dall’ingresso fino ad arrivare alla vittoria del talent show. Ma non solo.

Poco dopo infatti Irama si è anche esibito con un medley delle sue hit più amate: la recente Tu no, in gara all’ultimo Festival di Sanremo, e Mediterranea. Il cantante ha così emozionato tutti i presenti in studio, il pubblico da casa e il web.

perché irama sarà sempre IL talento uscito da amici#thisisme pic.twitter.com/elQDORCY1R — MIRIANA (@piccolaminiera) November 20, 2024

Ancora una volta dunque Filippo si conferma essere uno degli artisti più apprezzato degli ultimi anni e lui facciamo un enorme in bocca al lupo per i prossimi progetti.