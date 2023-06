NEWS

Andrea Sanna | 28 Giugno 2023

Amici 22

Lorella Cuccarini parla di Angelina

Il destino alcune volte è davvero incredibile. Angelina Mango e Lorella Cuccarini a distanza di tempo si sono ritrovate ad Amici 22. La prima nel ruolo di allieva e la seconda come sua insegnante di canto. E pensare, però, che proprio la professoressa del talent show, già diversi anni prima era rimasta incantata dal talento della giovane cantautrice.

Un aneddoto che nessuno conosceva e che Lorella Cuccarini ha svelato ieri in un post su Instagram realizzato per annunciare la nuova puntata di Dimmi di te. Nella trasmissione in onda su YouTube la conduttrice ha avuto come ospite proprio Angelina Mango. Insieme hanno spaziato su più argomenti e la cantante si è raccontata a 360°.

Ma torniamo al retroscena inedito. Lorella Cuccarini quindi già in passato ha conosciuto Angelina Mango. Ecco cosa ha raccontato sul suo profilo ufficiale di Instagram la docente del talent show di Canale 5:

“Forse non lo sapete, ma l’avevo sentita cantare qualche anno fa, in un evento in Puglia”, ha fatto sapere subito Lorella Cuccarini. Per poi svelare altri dettagli: “Era con la mamma: così giovane mi aveva colpito da subito”.

Poi la sorpresa nel ritrovarsi Angelina, dopo diversi anni, come allieva nella scuola di Amici 22: “L’ho ritrovata quest’anno ad Amici ed è stato un privilegio accompagnarla in questo bellissima avventura. È nata una una stella della musica. Angelina, ora che hai trovato il tuo posto nel mondo, goditi tutto il successo che meriti”

Una curiosità questa che ha sorpreso tanti utenti del web, esattamente come successo di recente anche con Mattia Zenzola. Se Angelina Mango aveva avuto modo di ascoltarla, il ballerino invece diversi anni fa aveva contattato Lorella Cuccarini, presentandosi come suo estimatore. Messaggio che la prof di canto ha ritrovato dopo tanto tempo e condiviso con i fan di recente.