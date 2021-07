1 La Cuccarini parla di Giulia Stabile

Lorella Cuccarini di tanto in tanto ama condividere i suoi pensieri con i propri fan e, per tale ragione, capita che dia ad ognuno di loro la possibilità di porgerle delle domande su Instagram. Proprio ieri l’ex conduttrice de La Vita In Diretta ha aperto il box sul noto social e ha ascoltato cosa avessero da chiederle i suoi supporter. Svariate sono state le curiosità, che passano dalla vita privata della showgirl a pareri su alcuni volti della TV e non solo.

In particolare qualcuno ha voluto sapere cosa pensasse di Giulia Stabile, ballerina e vincitrice dell’ultima edizione di Amici 20. La danzatrice, sebbene facesse parte del Team di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, ha attirato la simpatia e la stima anche degli altri professori. Tutti in lei hanno visto grande talento e tutti si sono trovati d’accordo con la sua vittoria nel talent show. Ma torniamo al quesito:

“A parte che non mi risponderai mai, ma cosa pensi di Giulia Stabile?”, ha scritto un follower convinto di non ricevere alcuna reazione da parte di Lorella Cuccarini. La prof di Amici, però, ha stupito l’utente in questione e ha voluto dire la sua sulla ballerina. Ecco le sue parole a riguardo:

“Giulia è una ballerina fantastica! Mi ha sempre colpito il contrasto tra come fosse nella vita di tutti giorni e come si trasformasse in scena”, a queste dichiarazioni ha aggiunto l’emoticon della fiamma, taggando poi proprio Giulia.

Instagram Stories – Lorella Cuccarini

Insomma se c’era chi si aspettava, forse, una risposta differente è rimasto deluso. Lorella Cuccarini nutre grande ammirazione nei confronti di Giulia Stabile. C’è stato modo da parte della ballerina di rispondere anche ad altre domande e, una di queste, riguarda il recente attacco ricevuto dopo la scomparsa di Raffaella Carrà…