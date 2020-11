Chi è Alessandra Celentano? Età, marito e Instagram

Tutte le news e curiosità sulla prof di danza di Amici, Alessandra Celentano: l’età, l’altezza, il marito, il padre, la carriera e dove seguirla su Instagram e social.

Chi è Alessandra Celentano

Nome e Cognome: Alessandra Celentano

Data di nascita: 17 novembre 1966

Luogo di Nascita: Milano

Età: 54 anni

Altezza: 1 metro e 77 centimetri

Peso: 68 kg

Segno zodiacale: Scorpione

Professione: ballerina, insegnante e coreografa di danza classica

Marito: suo marito è Angelo Trementozzi, ma ora sono separati

Figli: Alessandra non ha figli

Tatuaggi: Alessandra non ha tatuaggi

Profilo Instagram: @alessandra.celentano

Alessandra Celentano età, altezza e biografia

Analizziamo la biografia di Alessandra Celentano. La coreografa è nata a Milano il 17 novembre 1966. La sua età dunque è di 54 anni. Per quanto riguarda l’altezza corrisponde a 1 metro e 77 centimetri, mentre il peso a 68 kg.

Fin da piccina Alessandra Celentano si è legata al mondo della danza e ha iniziato a legarsi a questa disciplina. Per quanto riguarda il suo percorso di studi, ha preso parte all‘Opera di stato di Budapest e ha vinto una borsa di studio per aver frequentato il Corso di Perfezionamento Professionale di danza a Reggio Emilia, dove poi è ritornata come insegnante in seguito.

Sempre per quel che riguarda la sua vita privata, nel corso della sua vita, ad Alessandra Celentano è stata diagnosticata la sindrome dell’alluce rigido. Si tratta di patologia molto diffusa tra i ballerini. Questo provocherà, nel corso degli anni, non pochi problemi alla carriera di Alessandra, la quale però non si è mai arresa.

Nel 2017 ha deciso di sottoporsi ad un intervento chirurgico che non le ha permesso di danzare. che però non le consentirà di tornare a danzare nuovamente. A superare questo momento, fondamentale non solo la sua famiglia ma anche la scuola di Amici.

Vita privata: marito e padre

Cosa sappiamo in merito alla vita privata di Alessandra Celentano? Purtroppo non si hanno grandi informazioni.

Siamo in grado di dirvi che è nata da una famiglia molto famosa. Suo padre si chiama Alessandro e ha una sorella di nome Adriana. Alessandra, per chi non lo sapesse, è cugina della conduttrice Rosita Celentano, dell’attrice Rosalinda Celetnao e del cantante Giacomo Celentano. La prof di Amici è nipote del grande Adriano Celentano e della strepitosa attrice Claudia Mori.

Ma la professoressa ha marito e figli? La coreografa ha sempre cercato di mantenere la sua vita privata lontano dai riflettori, anche sui social. Nel 2007 si è sposata con un analista finanziario e insegnante di karate, Angelo Trementozzi. Il loro matrimonio si è concluso nel 2012, quando hanno deciso di separarsi. I due non hanno figli.

Vediamo dove e se è possibile seguire Alessandra Celentano su Instagram e social…

Dove seguire Alessandra Celentano: Instagram e social

Grazie ad una ricerca sui vari social, possiamo dirvi con certezza che Alessandra Celentano è presente su alcuni di essi, tra più importanti.

Su Facebook ha un account dove condivide tutto ciò che riguarda la sua vita lavorativa. La Celentano è presente anche su Twitter sebbene il suo profilo non sia granché attivo.

Più attenzione, invece, per quanto riguarda la piattaforma di Instagram. L’account vanta oltre 266 mila follower ed è maggiormente curato rispetto ai precedenti. Nel suo profilo l’insegnante di danza classica condivide tutto ciò che riguarda non solo il suo lavoro, tra cui tante immagini tratte da Amici e da altri lavori al di fuori dell’Accademia, ma anche la vita privata.

Sono presenti foto insieme a suo marito Angelo, ma anche in compagnia di sua sorella Adriana. Alessandra Celentano non fa mancare proprio nulla ai suoi fan!

Ecco invece alcuni cenni sulla carriera della professoressa di Amici…

La carriera

Da sempre affascinata dalla danza, la carriera di Alessandra Celentano ha preso il via a metà degli anni ’80 quando ha deciso di intraprendere questa strada. Talmente tanta la voglia di dimostrare il suo talento, che è riuscita ad entrare a far parte dell’Arteballetto, diretto da Amedeo Amodio. È riuscita fin da subito a conquistare tutti, tanto che le è stato affidato il ruolo di prima ballerina in coreografie ideate dai Qui diventa prima ballerina in coreografie ideate dai più grandi maestri.

Nel corso della sua carriera Alessandra ha avuto modo di condividere il palcoscenico con eccellenze, come Elisabetta Terabust, Alessandra Ferri o ancora Julio Bocca. L’ex ballerina ha lavorato anche insieme a Carla Fracci, Roberto Bolle, Manuel Legris e non solo.

A seguire, con il tempo, ha avuto il piacere di condividere tanti dei suoi progetti insieme a Gheorghe Iancu. Con lui ha svolto il ruolo di assistente alle coreografie. I due si sono poi ritrovati in più occasioni nella scuola di Amici.

Ma la carriera di Alessandra Celentano non si è fermata qui, poiché è diventata maître de ballet nei più importanti teatri d’Italia, dal Teatro della Scala di Milano al Teatro dell’Opera di Roma. E ancora al Teatro Comunale di Firenze o Teatro San Carlo di Napoli.

Dal 2003 Maria De Filippi ha deciso di arruolarla come insegnante della scuola di Amici, in qualità di insegnante di danza classica e coreografa. Qui ha avuto e ha ancora oggi la possibilità di far valere e trasmettere nel migliore dei modi i suoi insegnamenti. Nel 2009 ha avuto il piacere anche di essere direttore artistico dello spettacolo di due ex allievi della scuola come Anbeta e Josè.

Tra le altre esperienze televisive della carriera di Alessandra Celentano ci sono ancora Pechino Express nel 2014 e Selfie – Le cose cambiano insieme Simone Rugiati e il rapper Briga.

Programmi TV

Ecco un piccolo recap del programmi a cui ha lavorato Alessandra Celentano:

Amici di Maria De Filippi (2003-in corso)

(2003-in corso) Pechino Express (2014)

(2014) Selfie – Le cose cambiano (2016-2017)

(2016-2017) Amici Celebrities (2019)

(2019) Amici Speciali (2020)

E a proposito di Amici….

Alessandra Celentano ad Amici di Maria De Filippi

Senza dubbio Amici di Maria De Filippi è il programma televisivo più importante della carriera artistica di Alessandra Celentano. Arrivata in trasmissione nel 2003 svolge ancora oggi il ruolo di insegnante e coreografa.

Severa e sempre molto decisa nel far valere le sue posizioni, la professoressa è sicuramente la più temuta tra gli allievi della scuola. In questi anni ha portato in auge tantissimi allievi di danza classica. Ricordiamo ad esempio Leon, ma anche Anbeta e non solo!

Amici 20

Confermatissima nella squadra di Maria De Filippi, Alessandra torna anche nel 2020 nel ruolo di insegnante di Amici. Insieme a lei in cattedra Veronica Peparini e la new entry Lorella Cuccarini. Insomma un bel trio al femminile davvero molto esigente!

Dall’altra parte, per la categoria canto, invece, troviamo Rudy Zerbi, Anna Pettinelli e Arisa, nuova coach. Anche in questo caso non ci facciamo mancare nulla.

Come se la caverà la Celentano stavolta? Troverà il suo ballerino perfetto?

