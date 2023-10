Lorella Cuccarini delusa dall’uscita di Spacehippiez: “Non meritavi di uscire”

Spettacolo

La delusione di Lorella Cuccarini

Amici 23 ieri nel corso della puntata ha visto la sua primissima eliminazione di questa edizione. A lasciare la scuola è Spacehippiez. Il cantante del team di Lorella Cuccarini non ha mai convinto fino in fondo Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. In particolare la prima gli aveva affidato un compito: interpretare Tutto quello che un uomo di Sergio Cammariere. Una prova di certo non semplice, data la difficoltà del brano.

Spacehippiez infatti in quella circostanza non ha colpito l’insegnante e ha ricevuto una serie di accorgimenti da seguire. Il ragazzo in ogni caso si è messo d’impegno per cercare di convincere i due professori, oltre alla sua coach Lorella Cuccarini. Il tutto però a quanto pare con scarsi risultati. Questo perché sempre per volere della Pettinelli, Leonardo (questo il suo nome di battesimo) ha svolto una sfida immediata con Samu Spina, un ragazzo che avrebbe colpito la docente.

I due ragazzi si sono esibiti e per quanto si sia trattata di uno “scontro” di pari livello ad avere la meglio è stato Samu Spina. Il ragazzo dunque ha preso il posto di Spacehippiez che, dispiaciuto ha dovuto lasciare la scuola. Tristezza anche per la sua insegnante Lorella Cuccarini, la quale si è stretta in un abbraccio con il suo allievo, così come i compagni della scuola.

Poco dopo la puntata proprio Lorella Cuccarini ha pensato bene di dedicare un post a Spacehippiez, pubblicando l’immagine del loro abbraccio. A corredo di questa bella immagine le seguenti parole: “Caro Leonardo, non meritavi di uscire così in fretta e, onestamente, non nella sfida di oggi. Spero tu possa avere tante altre opportunità. Continua a studiare, a scrivere e resta come sei, diverso da tutti”.

In bocca al lupo a Spacehippiez per il suo percorso artistico dopo la bella esperienza vissuta nella scuola di Amici di Maria De Filippi!