Manuela Carriero, dopo l’addio al trono potrebbero aprirsi le porte del Grande Fratello

Nicolò Figini | 23 Ottobre 2023

Un paio di giorni fa sono state effettuate le registrazioni di una nuova puntata di Uomini e Donne. Sappiamo che Manuela Carriero abbandonerà il Trono perché non è convinta del suo percorso con Carlo e Michele non vedendoli abbastanza interessati.

Michele, inoltre, dopo essersene andato tornerà in studio per consegnarle una lettera scritta di suo pugno. Questo non vuol dire che tra la Carriero e uno dei due ragazzi non possa esserci un futuro nella vita di tutti i giorni. Purtroppo, però, non vedremo più la Tronista all’interno del dating show di Maria De Filippi.

In queste ore, invece, si è diffusa una indiscrezione che riguarda proprio Manuela Carriero. Stando a quanto riporta una segnalazione arrivata al profilo Instagram di Deianira Marzano, infatti, pare che l’ex volto di Temptation Island potrebbe varcare la soglia della porta rossa del Grande Fratello:

“Manuela ha fatto benissimo! Conosco Michele e ti posso dire che non era interessato a lei. Già esce con un’altra, lo so per certo.

Comunque gira voce che Manuela potrebbe entrare nella casa del GF. Se così fosse mi farebbe davvero piacere. Lei è una bravissima ragazza e se lo merita”.

L’indiscrezione su Manuela Carriero al Grande Fratello

