Vincenzo Chianese | 19 Ottobre 2023

Andiamo a fare la conoscenza di Samu Spina, allievo di Amici 23. Ecco tutto quello che sappiamo sul cantante della nuova edizione del talent show di Maria De Filippi, dall’età, alla vita privata, a dove seguirlo su Instagram e sui social.

Chi è Samu Spina

Nome e Cognome: Samuele “Samu” Spina

Data di nascita: 2001

Luogo di nascita: Milano

Età: 22 anni

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Segno zodiacale: informazione non disponibile

Professione: cantante

Fidanzato: informazione non disponibile

Tatuaggi: non ha tatuaggi visibili

Profilo Instagram: @samuspina

Samu Spina età e biografia

Scopriamo cosa sappiamo sulla biografia di Samu Spina. Il cantante di Amici 23 nasce nel 2001 a Milano e la sua età dunque è di 22 anni. Non conosciamo tuttavia la sua data di nascita esatta.

Sconosciute anche le informazioni circa la sua altezza e il suo peso.

Sappiamo che fin da ragazzo si appassiona al mondo della musica e che vanta già diverse esperienze.

Prima di scoprire di più sulla sua carriera però vediamo cosa sappiamo sulla sua vita privata.

Vita privata

Anche della vita privata di Samu Spina non sappiamo molto.

In molti si chiedono se il cantante di Amici 23 sia fidanzato.

A oggi però Samu sembrerebbe essere single.

Ma dove possiamo seguire Spina sui social? Andiamo a scoprirlo.

Dove seguire Samu Spina di Amici 23: Instagram e social

Volete sapere dove seguire Samu Spina sui social? Scopriamolo.

Il cantante di Amici 23 ha un profilo Instagram attivo, che vanta già più di 6mila follower.

Proprio sulla sua pagina Samu condivide i momenti più importanti della sua vita privata e della sua carriera.

Proprio in merito vediamo cosa sappiamo.

Carriera

Nonostante la giovane età, Samu Spina vanta già diverse esperienze di successo come producer di musica elettronica e dance. All’inizio della sua carriera tuttavia diventa noto ai più con lo pseudonimo di Danny Trexin.

Nel 2023 Samu rilascia il suo primo singolo, Come si fa, che ottiene un ottimo successo. In seguito escono le canzoni Cercavo te, Se ti va e È tardi ormai. Nello stesso anno apre anche il concerto di Tananai al Roma Summer Fest.

A ottobre del 2023 arriva ad Amici 23. Prima di scoprire di più sul suo ingresso all’interno della scuola, andiamo a fare un elenco delle sue canzoni.

Canzoni

Ecco la lista delle canzoni pubblicate da Samu Spina:

Come si fa

Cercavo te

Se ti va

È tardi ormai

Samu Spina ad Amici 23

A ottobre 2023 Samu Spina entra nella scuola di Amici 23, dopo aver vinto una sfida. A richiederla è stata Anna Pettinelli, che dopo aver notato il cantante decide di farlo scontrare con Spacehippiez, allievo di Lorella Cuccarini.

Samu vince così la sfida ed entra a far parte ufficialmente del talent show. Ma chi sono gli altri allievi della scuola? Scopriamolo.

Gli allievi di Amici 23

Andiamo a scoprire chi sono gli allievi di Amici 23. Nel canto: Ezio Liberatore, Holden, Holy Francisco; Lil Jolie, Matthew, Mew, Mida, Petit, Sarah Toscano, Spacehippiez (ELIMINATO) e Stella Cardone.

Gli allievi di ballo di Amici 2023 sono: Chiara Porchianello, Dustin Taylor, Elia Fiore, Gaia De Martino, Kumo, Marisol Castellanos, Nicholas Borgogni, Simone Galluzzo e Sofia Cagnetti.

I professori di Amici 23

Ecco chi sono i professori di Amici 23. Tra i docenti di canto troviamo: Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Tra i prof di ballo troviamo invece: Alessandra Celentano, Emanuel Lo e Raimondo Todaro.

Il percorso di Samu ad Amici 23

Il percorso di Samu Spina inizia ufficialmente a ottobre 2023. Dopo aver vinto la sfida contro Spacehippiez, il cantante ottiene la maglia e diventa allievo della Pettinelli. Ma come proseguirà il suo percorso?

(IN AGGIORNAMENTO)