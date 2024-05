NEWS

Vincenzo Chianese | 4 Maggio 2024

Amici 23

Rispondendo alle domande dei fan sui social, Lorella Cuccarini parla della sua allieva Sarah ed elogia il percorso della cantante ad Amici 23.

Le parole di Lorella Cuccarini su Sarah

In attesa della finale, che come sappiamo si svolgerà il prossimo 18 maggio, questa sera su Canale 5 va in onda la settima puntata del Serale di Amici 23, che si preannuncia essere ricca di colpi di scena. Non mancherà una nuova eliminazione e di certo il pubblico si chiede già cosa accadrà. Mentre attendiamo di capirlo, in queste ore a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Lorella Cuccarini. L’amata professoressa infatti ha deciso di rispondere alle domande e alla curiosità dei fan, quando a un tratto ha iniziato a parlare della sua allieva Sarah. Attualmente la cantante è di certo una delle concorrenti più amate del talent show.

Solo qualche giorno fa la giovane artista ha rilasciato il suo nuovo singolo, Sexy magica, che sta scalando le classifiche ed è già considerata una vera hit. Il brano infatti ha ricevuto migliaia di stream e senza dubbio anche nelle prossime settimane arriveranno importanti certificazioni.

Nel mentre Lorella Cuccarini sui social ha così elogiato il percorso di Sarah ad Amici 23 e ha dunque affermato: “Come ho fatto a far migliorare Sarah così tanto? Ti assicuro che è tutto frutto del suo lavoro e della sua determinazione”.

Senza dubbio dunque Sarah è al momento una delle allieve favorite di Amici 23 e sono già in molti a vederla come ipotetica vincitrice di questa edizione del talent show di Maria De Filippi. Stasera intanto nel corso della settima puntata del Serale assisteremo a un’altra importante eliminazione. Ma chi stavolta dovrà definitivamente lasciare la scuola a un passo dalla finale? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento come sempre su Canale 5 alle 21.30.