Endless Love anticipazioni 4 maggio: Nihan è una furia con Emir, Kemal viene aggredito e rischia grosso

Andrea Sanna | 3 Maggio 2024

Endless Love

Ecco qui a seguire le anticipazioni di Endless Love per la puntata di sabato 4 maggio 2024.

Anticipazioni Endless Love 4 maggio

Dopo la puntata ad alta tensione del 3 maggio e le scoperte fatte dai protagonisti, cosa succederà nel prossimo episodio? Le anticipazioni di Endless Love per il 4 maggio prevedono che Onder ha deciso: vuole affrontare Emir!

Kemal intanto è molto preoccupato per Nihan. Mentre ripensa a un loro incontro di cinque anni prima, prova a cercarla nella vecchia caffetteria dove andavano quando erano fidanzati. E la trova proprio seduta lì a quello che in passato era il loro tavolo.

Come riferiscono le anticipazioni di Endless Love, una volta tornata a casa Nihan trova Emir furioso davanti al cancello. Seccata dalle minacce ricevute, Nihan lo avverte che la fuga è un avvertimento e lo minaccia di chiudere la storia con Zeynep, altrimenti non tornerà più indietro.

Tra l’altro Nihan lo informa di sapere che sua madre e viva e per questo lo costringe a scrivere tutti i segreti che non le ha mai detto in un quaderno. Kemal dopo aver visto Emir e Nihan insieme nella stessa stanza da letto, corre da Leyla e ammette di essersi di nuovo innamorato di lei.

La festa che avrebbe dovuto rivelare delle verità a Kemal, si conclude in maniera del tutto inaspettata. Il piano di Emir infatti è riuscito. È arrivato a far aggredire e accoltellare Kemal dai suoi uomini. Nihan spaventata dall’accaduto decide di soccorrere il suo ex e lo porta subito in ospedale.

Le anticipazioni di Endless Love procedono con Kemal molto arrabbiato e deluso da Nihan, perché quest’ultima non accetta di raccontargli la verità. Per questo la manda via.

Ma non è finita. Perché Galip si accorge che sono sparite le chiavette USB, che contengono tutto il materiale di quella terribile notte. Sicuro che il responsabile sia Emir, lo contatta e lo accusa del furto. Il figlio però lo rassicura di non essere stato lui.

E adesso cosa accadrà nelle prossime puntate di Endless Love? Le anticipazioni ci riveleranno tutto molto presto!

Quando va in onda Endless Love e quante puntate sono

Dopo le anticipazioni di Endless Love è bene sapere quando va in onda e quante puntate ha la serie TV turca.

Innanzitutto su Canale 5 la soap opera la possiamo seguire dal lunedì al sabato. A quali orari? Eccoli a seguire:

dal lunedì al venerdì dalle 14:10.

il sabato dalle 14:45 alle 16:30.

Se invece per curiosità volete sapere quante puntate e stagioni sono di Endless Love, possiamo dirvi che abbiamo un totale di 35 e 34 episodi. Il tutto racchiuso in due stagioni. Questo però soffermandoci a quella che è la programmazione della Turchia.

In Italia invece, gli episodi sono molto più corti quindi ciò significa che avremo un numero di puntate maggiore.

Dove vederlo in TV e streaming

Endless Love (o Kara Sevda) dove è possibile vederlo in TV? Le puntate si possono seguire su Canale 5 e in streaming. Basta semplicemente collegarsi a Mediaset Infinity, sito e/o app.

Sulla piattaforma è presente la trama così come la possibilità di vedere o rivedere gli episodi di Endless Love, di conseguenza anche come finisce la serie.

Alla prossima con altre anticipazioni della serie turca!