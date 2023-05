NEWS

Nicolò Figini | 15 Maggio 2023

Amici 22

La dedica di Lorella Cuccarini ad Angelina

La ventiduesima edizione di Amici è giunta al termine ed è arrivato il momento per gli ex allievi di tornare alla vita quotidiana. Prima però non possono mancare tutti i ringraziamenti sui social verso i fan e i professori che li hanno guidati in questo percorso. Tra loro anche Angelina, studentessa di Lorella Cuccarini, ha scritto:

“Oggi provo a parlare ma riesco solo a dire grazie, non riesco a scandire altre parole. Non sono mai stata così grata e fiera e felice, non potevo desiderare compagni di viaggio migliori, e condividere il palco con Mattia, Wax e Isobel è stato un onore. Tutte le persone che lavorano ad amici, ne sono sicura, sono dei veri angeli custodi.

Un grazie gigante a Maria, sono estremamente fortunata ad averla incontrata e spero di rendere onore al tempo e l’affetto che mi ha dedicato. Spero di rendere onore soprattutto all’amore che sto ricevendo da voi che mi avete supportato per tutti questi mesi, non vedo l’ora di incontrarvi e vi ringrazio perché senza di voi nulla avrebbe senso”.

Ovviamente nel giro di poco tempo è arrivata anche la risposta di Lorella Cuccarini. La professoressa di canto di Amici 22 ha scritto su Twitter una dedica speciale proprio per Angelina, accompagnata da due foto che le ritraggono abbracciate e sorridenti:

“Nina, è stato un privilegio accompagnarti in questa avventura! Quante emozioni con te: sei stata una scoperta continua e meriti tutto quello che hai conquistato. Avevi già talento, ma questi mesi ti hanno dato la consapevolezza di essere nel “posto” giusto. Ora prenditi tutto”.

Non possiamo che attendere per scoprire quali grandi cose attenderanno Angelina in futuro. Continuate a seguirci per non perdervi tante altre news su Amici e non solo.