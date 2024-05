NEWS

Redazione | 12 Maggio 2024

Amici 23

Le prime parole di Martina Giovannini

Si è presa qualche giorno in più per elaborare al meglio l’avventura che si è da poco conclusa. Martina Giovannini è stata l’ultima allieva di Amici 23 ad aver abbandonato a un passo dalla semifinale. La cantante era l’ultima superstite della squadra di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, rimasti senza allievi prima della fine dell’edizione (prima volta nella storia del programma).

La Giovannini ha perso il ballottaggio finale della puntata di sabato 4 maggio contro Mida. La giuria formata da Michele Bravi, Cristiano Malgioglio e Giuseppe Giofrè ha infatti preferito l’allievo di Lorella Cuccarini alla cantante della Pettinelli. Martina può comunque ritenersi soddisfatta del suo percorso.

Al termine della sua partecipazione è infatti arrivata la prima proposta lavorativa. Il coreografo Luciano Cannito ha infatti scelto la cantante per la prossima stagione del musical Saranno Famosi. “Io vorrei offrirti un contratto per la prossima stagione del musical Saranno Famosi. Sono sicuro che saprai conquistare anche il cuore del pubblico del teatro, che è un pubblico molto esigente“, sono le parole dell’ex prof di Amici.

È trascorsa ormai una settimana dall’uscita di Martina Giovannini dalla scuola. 7 giorni in cui l’interprete ha continuato a mantenere un silenzio sui social, che ha interrotto soltanto oggi.

“Mi sono presa del tempo per trovare le parole giuste ma in realtà parole non ci sono – ha scritto la cantante – È stata un’esperienza magnifica, che mi ha insegnato tanto a livello artistico ma soprattutto personale. Ho incontrato persone che non dimenticherò mai e ringrazio con tutto il mio cuore“.

“Grazie ad Amici e Maria per l’opportunità che mi hanno dato, ai vocal coach e ai professionisti per tutti gli insegnamenti e i preziosi consigli e a tutti i miei compagni di viaggio“, ha infine concluso.

Tra i tanti commenti i fan dell’allieva hanno notato quello di Kumo, con cui c’era un’amicizia speciale. “Vola (non hai messo la foto con me)“, ha scritto l’ex allievo di Emanuel Lo.