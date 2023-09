NEWS

Vincenzo Chianese | 30 Settembre 2023

Anche Lorella Cuccarini è fan dei Blue

Sono giorni senza dubbio molto intensi questi per Lorella Cuccarini. La showgirl infatti solo la scorsa settimana è tornata a ricoprire il suo ruolo di insegnante di canto ad Amici di Maria De Filippi e ha così scelto quelli che per i prossimi mesi saranno i suoi allievi. La prof ha già iniziato a conoscere i suoi ragazzi e di certo nel corso delle puntate successive non mancheranno tanti colpi di scena e diverse emozioni. Nel mentre pochi giorni fa Lorella è stata anche ospite ad Arena Suzuki, dove ha incantato tutta Verona. Sul palco del programma condotto da Amadeus infatti la Cuccarini si è esibita con la sua celebre La Notte Vola, facendo ballare e cantare tutti i presenti e il pubblico da casa. Sempre nel corso della serata però è accaduto qualcosa che non è passato inosservato.

Tra gli ospiti della kermesse infatti ci sono stati anche i Blue, la celebre boyband in voga nei primi anni 2000. Il gruppo dopo anni è tornato a cantare l’iconica A Chi Mi Dice, facendo commuovere tutti i telespettatori. La band nel mentre in questi giorni ha anche annunciato due concerti evento che si terranno a Milano il prossimo aprile, e naturalmente i biglietti sono andati a ruba in una manciata di ore.

Mentre attendiamo il ritorno del gruppo nel nostro paese, in queste ore anche Lorella Cuccarini ha svelato di essere una grande fan dei Blue. La showgirl infatti ha postato sui suoi social un video backstage dall’Arena di Verona in cui la vediamo correre per non perdersi l’esibizione della boyband britannica e naturalmente in breve la clip ha fatto il giro del web.

I Blue dunque sembrerebbero aver conquistato anche Lorella, che si è così goduta la performance da dietro le quinte.