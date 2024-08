In queste ore Lorella Cuccarini ha scritto una dolce dedica al marito Silvio Testi per il loro anniversario di matrimonio

Lorella Cuccarini nella giornata di ieri ha festeggiato l’anniversario di matrimonio con il marito Silvio Testi e per l’occasione ha scritto una tenera dedica sui social.

La dedica di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi stanno ormai insieme da oltre 30 anni e proprio ieri hanno festeggiato il loro anniversario. La ballerina e il produttore discografico si sono sposati il 3 agosto 1991 e hanno superato, come tutte le coppie del mondo, alti e bassi insieme dando alla luce i loro amati figli.

All’interno di una lunga intervista a Il Corriere della Sera, infatti, hanno rivelato di aver vissuto momenti difficili ma di averli superati grazie al sostegno reciproco:

“Nel corso della nostra vita ci sono state tanti momenti difficili, dalla perdita delle persone care a quelle lavorative. Il segreto è cercare di tamponare, da una parte e dall’altra. Essere di supporto, non creare ingerenze.

Io rispetto quei momenti di silenzio che fanno parte del suo carattere come lui rispetta il mio modo vulcanico di fare le cose. Siamo due facce di una stessa medaglia. Però funziona”.

Sui social poi Lorella Cuccarini ha pubblicato una serie di immagini che la ritraggono insieme al marito. Non possono certo mancare foto del giorno del loro matrimonio o scatti in compagnia dei figli. In descrizione leggiamo una dolce dedica:

“Un viaggio bellissimo lungo 33 anni. Buon anniversario, amore. Ps. Grazie a tutti voi che mi avete scritto”.

Lorella Cuccarini e il marito Silvio Testi insieme ai loro figli

Tra i commenti notiamo messaggi da parte di tanti amici di Lorella e Silvio, come per esempio Benedetta Parodi, Federica Gentile e l’ex allievo Nicholas Borgogni. Senza dimenticare tutti i fan che hanno espresso la loro gioia per questo traguardo importante. Anche noi di Novella 2000 ci uniamo alle congratulazioni e facciamo i nostri più cari auguri alla coppia.