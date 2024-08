Con un post sui social Lorella Cuccarini ha festeggiato il suo compleanno. 59 candeline per l’insegnante di Amici di Maria De Filippi: “Sono grata alla vita. Passano gli anni ma non la voglia di fare”

Lorella Cuccarini compie 59 anni!

Solo nei giorni scorsi ha festeggiato 33 anni di matrimonio con suo marito Silvio Testi. Nella giornata di ieri, invece, Lorella Cuccarini ha avuto modo di celebrare un altro importante traguardo: il suo 59esimo compleanno.

La conduttrice televisiva, che vediamo nel ruolo di insegnante nella scuola di Amici e che tornerà sicuramente a settembre nel medesimo ruolo, si sta godendo le sue vacanze, dove ha avuto modo di onorare al meglio questa data così importante per lei. Lorella Cuccarini con un post sui suoi social ufficiali ha fatto sapere che per quanto passino gli anni, le ha sempre tanta voglia di fare e creare.

LEGGI ANCHE: Oroscopo Paolo Fox weekend 10 e 11 agosto 2024: le previsioni segno per segno

D’altronde questo l’abbiamo anche nel talent show, dove ha scoperto artisti straordinari come Angelina Mango, giusto per fare un esempio. Per lei stare nella scuola circondata da ragazzi così giovani è sempre stato un dare e ricevere.

Sui suoi profili, peraltro, Lorella Cuccarini ha fatto sapere che tante altre cose belle arriveranno molto presto e ha ringraziato tutti per i numerosi auguri ricevuti in queste ore. Per lei, dopo tanti anni di straordinaria carriera non è poi così scontato. A ogni suo fan ha dedicato anche il tramonto alle sue spalle, che la vede in primo piano sorridente e felice.

“Passano gli anni, ma non passa la voglia di fare. Ebbene sì, sono entrata nel mio ultimo anno con il 5 davanti, ma sto già pensando a quante cose belle mi aspettano ancora. Sono grata ogni giorno per tutto quello che la vita mi ha riservato e vi ringrazio infinitamente per gli auguri che mi sono arrivati da ogni parte. Non li do mai per scontati e questo bellissimo tramonto è per voi”, ha scritto Lorella Cuccarini su Instagram.

Post Instagram di Lorella Cuccarini

Molti gli utenti, amici, colleghi e suoi ex allievi che si sono riversati sul suo profilo per augurarle buon compleanno. Novella2000.it si unisce ai messaggi: tanti auguri da tutti noi, Lorella!