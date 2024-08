Ci risiamo, la Senna colpisce ancora! Per un’altra nuotatrice non sono mancati problemi fisici dopo aver nuotato nel fiume francese alle Olimpiadi di Parigi 2024: “Ho vomitato nove volte”.

Olimpiadi, guai fisici per una nuotatrice

Queste Olimpiadi di Parigi 2024 non saranno ricordate solo per la polemica su Imane Khelif (e le azioni legali che la stessa ha deciso di portare avanti) o per le tante promesse di matrimonio o i guai fisici di Gianmarco Tamberi. Lo saranno anche per le condizioni della Senna e tutto ciò che ne è comportato.

Gli atleti hanno manifestato tanta paura per lo stato del fiume che ha ospitato le gare di nuoto. Paure che poi sono state confermate da tante situazioni alle Olimpiadi. Dal ricovero dell’atleta belga, Claire Michel, così come il canadese Tyler Mislawchuk che ha rivelato di aver vomitato diverse volte. Ora è anche la nuotatrice tedesca Leonie Beck. Anche lei si è unita alle varie critiche dopo la 10 km femminile e con una storia sui social la 27enne ha fatto chiarezza sulle sue condizioni.

La nuotatrice tedesca ha denunciato di aver avuto dei problemi di salute dopo aver gareggiato nella Senna alle Olimpiadi: “Vomitato 9 volte, e ieri anche diarrea. Approvata la qualità dell’acqua della Senna”, ha scritto sul proprio profilo Instagram, basita dall’accaduto.

La storia Instagram di Leonie Beck

Per tre volte la campionessa mondiale in acque libere non ha brillato nella 10 chilometri femminile alle Olimpiadi di Parigi 2024, che ha visto il bronzo della nostra Ginevra Taddeucci (anche lei critica verso la Senna come Gregorio Paltrinieri). Proprio la nuotatrice italiana ha anche raccontato di essersi sottoposta a delle cure speciali per la paura di eventuali problemi fisici.

Ma sono diverse ancora le testimonianze che dopo le recenti parole di Leonie Beck, confermano per l’appunto quanto nuotare nella Senna non sia stato per nulla facile.