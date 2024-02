Lorella Cuccarini festeggia l’accesso di Mida al Serale: “Quando sali sul palco sei davvero RossoFuoco!”

Social

Andrea Sanna | 25 Febbraio 2024

Amici 23

Questo pomeriggio Mida ha ottenuto la maglia de Serale. Poco dopo per festeggiare questo traguardo e i 25 milioni di stream si è esibito sulle note di Rosso Fuoco. E non è mancata una dedica social da parte della sua insegnante Lorella Cuccarini!

Lorella Cuccarini festeggia Mida sui social

C’era grande attesa anche per questa puntata del pomeridiano di Amici 23, che ha visto la consegna di nuove maglie per l’accesso al Serale. Tra i fortunati anche Mida, allievo di Lorella Cuccarini, la quale sui social gli ha rivolto delle bellissime parole.

La prof di Amici 23 ha condiviso una bellissima immagine che rappresenta l’abbraccio scambiato proprio con Mida dopo la consegna della maglia del Serale. Ad accompagnare questo dolce scatto anche delle parole di stima e affetto di Lorella Cuccarini per il suo pupillo:

“Christian, questa maglia per il serale te la sei strameritata: per la tua crescita all’interno della scuola, per il lavoro fatto nel canto, nella scrittura e nello staging. Quando sali sul palco sei davvero rosso fuoco! Ora testa bassa e accediamo insieme il seraleMida canta Rosso Fuoco: lo studio è una bolgia”, ha scritto Lorella Cuccarini su Instagram.

Poco prima di arrivare a questo momento però Mida ha dovuto affrontare un compito importante da parte di Anna Pettinelli.

L’insegnante ha messo alla prova Mida con una richiesta: cantare Vivo per lei, utilizzando delle barre ma senza utilizzare delle precise parole. Nonostante la difficoltà il cantante del team di Lorella Cuccarini di Amici 23 si è messo alla prova e poco dopo è scoppiato in lacrime, ripensando alla nonna.

A seguire senza perdere tempo Lorella Cuccarini, la sua insegnante, ha battibeccato con Anna Pettinelli per poi decidere di consegnare la maglia del Serale a Mida. E non è finita. Perché come detto il giovane artista poco dopo ha avuto modo di esibirsi sul suo primo singolo dal suo ingresso nella scuola. Per volontà di Lorella quindi il cantante ha cantato Rosso Fuoco cambiando una piccola parte del testo, come potete ascoltare qui sotto, per celebrare la maglia d’oro conquistata.

Mida non ha nascosto la grande emozione per questo meraviglioso traguardo, tra gli applausi di Lorella Cuccarini e di tutti i presenti. Il pubblico è totalmente esploso e come se fosse un coro da stadio ha cantato all’unisono insieme al cantante Rosso Fuoco, diventata virale sui social e nelle piattaforme musicali.

Così Mida, nonostante le difficoltà, ha agguantato un altro pezzetto importante per il suo cammino nella scuola di Amici 23. E come ha detto lui nel pezzetto di brano modificato “È maglia d’oro!”. Lorella Cuccarini gongola per questo successo.

Insieme a Mida quest’oggi anche Petit e Lucia hanno potuto godere dello stesso privilegio. Complimenti ragazzi! Chi saranno i prossimi?