Vincenzo Chianese | 26 Aprile 2023

Parla la figlia di Lorella Cuccarini

Sono ormai tre anni che Lorella Cuccarini fa parte del cast di professori di Amici di Maria De Filippi, e proprio grazie al talent la showgirl ha conquistato nuovamente il cuore del pubblico. In queste ore intanto a finire al centro dell’attenzione mediatica è stata Chiara Capitta, figlia di Lorella e Silvio Testi Capitta. La giovane calciatrice 22enne infatti, rispondendo alle domande dei fan sui social, ha parlato del suo orientamento sessuale. Dando una risposta perfetta ed esemplare, Chiara ha dichiarato:

“Non ho mai amato le etichette. Una persona mi interessa per com’è, indipendentemente dal genere. In generale potrei innamorarmi di un ragazzo così come di una ragazza“.

Solo qualche tempo fa nel mentre proprio Chiara è stata ospite a Verissimo, e nel corso della bellissima intervista con Silvia Toffanin ha parlato del suo rapporto speciale con Lorella Cuccarini, rivelando anche di curare i social della showgirl. Queste le sue parole in merito:

“Da un anno ormai la aiuto con la gestione dei social e devo dire che mi diverte tantissimo. Ogni volta è una scusa per fare un po’ le pazze e per cantare in macchina a squarciagola. E tutto questo mi diverte moltissimo, perché voi vedete un lato di lei che a volte è un po’ più serio, ma a casa invece è una pazza scatenata”.

Lorella Cuccarini nel mentre si sta preparando ad affrontare le ultime puntate del Serale di Amici 22, e di certo non mancheranno le emozioni. Attualmente come sappiamo l’insegnante sta seguendo Cricca e Angelina, e proprio quest’ultima è una delle favorite alla vittoria del talent show di Maria De Filippi. Ma sarà davvero lei a trionfare? Non resta che attendere per scoprirlo. Appuntamento con la settima puntata a sabato 29 aprile, naturalmente su Canale 5 alle 21.25.