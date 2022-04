Infortunio per Lorella Cuccarini durante la puntata di Amici 21, ecco come sta

1 Lorella Cuccarini si è fatta male

Ieri pomeriggio, giovedì 7 aprile, c’è stata la registrazione della quarta puntata del Serale di Amici 21. Oltre alle varie sfide ed eliminazioni, c’è stato come al solito il guanto di sfida prof che vede coinvolti da una parte Lorella Cuccarini con Raimondo Todaro e dall’altra Alessandra Celentano con Rudy Zerbi.

Questa settimana le due coppie si sono sfidate nel musical. Il duo Zerbi/Celentano ha portao in scena Dirty Dancing, facendo molto divertire il pubblico e i giudici. I Cuccarini/Todaro invece si sono esibiti nei Blues Brothers e si sono aggiudicati nuovamente la sfida. Ormai siamo sul punteggio di 4-0.

Ma dalle anticipazioni della registrazione siamo venuti a sapere che Lorella Cuccarini è stata vittima di un infortunio. Durante l’esibizione si è fatta male ad un ginocchio. Non abbiamo molti particolari su come sia successo di preciso, cioè se è stata una botta o ha fatto un movimento un po’ strano. Comunque possiamo dirvi che la showgirl sta bene e non è successo niente di grave.

L’insegnante di canto, infatti, si è subito ripresa ed ha continuato tranquillamente la registrazione. Parlando proprio della puntata, ecco cosa è successo e chi è stato eliminato…