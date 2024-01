Lorella Cuccarini inarrestabile. Non solo TV e teatro, la conduttrice lancia anche la linea skincare per tutti

NEWS

Andrea Sanna | 22 Gennaio 2024

Lorella Cuccarini

Nei giorni scorsi Lorella Cuccarini ha lanciato YouGlam, la nuova linea di cosmetici naturali pensata per tutte le età. Nonostante gli impegni lavorativi, la conduttrice e showgirl, prossima al Festival di Sanremo, non si ferma proprio mai!

La linea skincare di Lorella Cuccarini

Nonostante i tanti impegni tra TV e teatro, da Amici a Sanremo 2024 per passare al musical Rapunzel, Lorella Cuccarini ha fatto un bel regalo al suo pubblico con il lancio di cosmetici naturali. Si tratta di una linea skincare sostenibile, pensate per tutte le età e per le diverse esigenze della pelle per viso e corpo e include anche prodotti beauty per il pet.

La stessa Lorella Cuccarini ha fatto sapere di aver aspettato parecchio prima di darne l’annuncio, perché la voluto testare ogni singolo prodotto. Ci teneva che fossero naturali, di ottima qualità (oltre che di produzione italiana) e, soprattutto, accessibili a tutti. Una cosa non da poco!

Nella linea pensata da Lorella Cuccarini c’è il butto struccante detergente al Fill Plump per le righe d’espressione, o ancora il gel anti borse e occhiale al fluido anti inquinamento così come lo scrub rigenerante.

Quindi si tratta di prodotti che servono sì per la cura del corpo e del viso, ma con un occhio sempre al mondo che ci circonda. Quindi non sono presenti (per esempio) le sostanze provenienti da specie in via d’estinzione. E questo sicuramente non è poco.

Ma non solo, perché nella linea di Lorella Cuccarini sono presenti anche dei prodotti dedicati agli amici a quattro zampe: dallo shampoo anti prurito a quello per lavaggi frequenti e la cura del manto lungo, lo spray sciogli nodi e non solo!

Quanto costano i prodotti YouGlam di Lorella Cuccarini? Come detto i prezzi sono accessibili a tutti. Prendiamo come esempio il gel anti borse e occhiaie citati in precedenza. Se volete acquistarlo ha una cifra pari a 15 Euro. Poi ci sono anche delle combo di prodotti e qui il prezzo può arrivare anche a 71 Euro, se si pensa al Kit sos imperfezioni. Se invece volete il balsamo per le labbra “Sweet” il costo è di 8 Euro. Insomma ne abbiamo davvero per tutti i gusti e per maggiori informazioni vi basta consultare lo shop del sito, dove sono presenti già delle offerte imperdibili.