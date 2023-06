NEWS

Andrea Sanna | 8 Giugno 2023

Lorella Cuccarini

Stando alle indiscrezioni lanciate da Dagospia Lorella Cuccarini avrebbe ricevuto un’offerta per tornare in Rai. Ecco quale sarebbe stata la risposta

L’offerta della Rai per Lorella Cuccarini

Dopo l’addio in Rai e l’approdo a Mediaset Lorella Cuccarini pare sia stata corteggiata di recente dalle rete di Viale Mazzini. Almeno secondo il recente gossip riferito da Dagospia. La conduttrice dopo aver chiuso la parentesi con La Vita in Diretta ed essere approdata come insegnante (prima di ballo e poi di canto) ad Amici 22, pare abbia ricevuto qualche offerta importante.

Secondo quanto si mormora e riferisce il sito di Roberto D’Agostino, Lorella Cuccarini pare sia molto corteggiata dalla Rai, che avrebbe messo sul piatto una proposta molto allettante: la conduzione di un programma pomeridiano su Rai 1, dopo lo spazio lasciato da Oggi è un altro giorno di Serena Bortone. Ma non solo. Le avrebbero presentato altre idee per alcune prime serate.

Ecco quanto si apprende dal portale web: “A quanto si dice, complice il nuovo assetto politico a Viale Mazzini, a Lorella Cuccarini sarebbe stato offerto di tornare in Rai per sostituire Serena Bortone nello spazio pomeridiano di Rai 1, oltre a condurre varie prime serate”

Ma quale sarà stata la risposta di Lorella Cuccarini? Gli amici di Dagospia sostengono che l’insegnante di Amici avrebbe respinto l’offerta al mittente. La sua intenzione è quella di restare su Canale 5. Ma leggiamo il trafiletto: “La showgirl avrebbe risposto picche per restarsene – ottimamente – nella sua nuova casa a Mediaset”.

Qui, come ha spesso evidenziato anche Lorella Cuccarini, ha trovato una nuova dimensione professionale. Scovare talenti e aiutarli a sfondare nel mondo dello spettacolo per lei è molto appagante. E poi ciò le ha permesso, come per sua stessa ammissione, di farsi conoscere meglio anche dai giovanissimi.

Aggiungiamo poi che sempre Lorella Cuccarini in più occasioni ha dichiarato di essere molto riconoscente a Maria De Filippi per questa opportunità. Ha sempre detto anche di trovarsi bene a lavorare con lei. Dunque è pressoché impossibile pensare che la showgirl possa dire addio a Mediaset per altri progetti lavorativi. Così come pare complesso che la conduttrice di Amici possa rinunciare all’insegnante dopo quanto di buono fatto in questi anni.