Vincenzo Chianese | 8 Giugno 2023

La divertente gaffe di Taylor Swift

Sono mesi di certo intesi questi per Taylor Swift. Come in molti sapranno infatti la pop star è attualmente impegnata con il suo nuovo tour, che sta girando tutto il Nord America. Solo in questi giorni la cantante ha annunciato anche le date sudamericane, e tanta è l’attesa dei fan di scoprire quando la tournée toccherà anche l’Europa. Nel corso dello spettacolo la Swift sta ripercorrendo tutte le tappe più importanti della sua carriera, esibendosi con i suoi brani più noti, che l’hanno portata al successo. In una delle ultime tappe però è accaduto qualcosa che ha fatto divertire il web. Andiamo a scoprire di cosa si tratta.

Taylor Swift si stava esibendo col suo tour a Chicago, quando a un tratto è stata colpita da un attacco di tosse. A quel punto il pubblico presente si è immediatamente preoccupato, ed è così calato il silenzio. Pochi secondi dopo tuttavia la cantante ha tranquillizzato i suoi fan, rivelando di aver semplicemente ingoiato per sbaglio un insetto. La folla è così scoppiata a ridere, e non è mancata la simpatica reazione della Swift, che ha affermato “era delizioso”. Queste le dichiarazioni di Taylor e il video del momento:

“Ho inghiottito un insetto, scusate. Che stupida. Era delizioso. C’è qualche possibilità che nessuno di voi abbia visto? È tutto ok, l’ho ingoiato. Cercherò di non mangiarne altri stasera”.

#taylorswift ♬ suono originale – la.repubblica @la.repubblica La cantante Taylor Swift si stava esibendo a Chicago quando è stata colta da un attacco di tosse e si è allontanata dal pubblico. In un video condiviso su Twitter, si sente dire: “Ho inghiottito un insetto, mi dispiace tanto”. Scherzando, Swift ha dichiarato che l’insetto era “delizioso”. #musica

La simpatica gaffe di Taylor Swift durante il concerto ha fatto divertire tutto il web e in breve il video del momento ha fatto il giro dei social. La cantante nel mentre nei prossimi mesi continuerà a girare l’America col suo tour, ma a breve per tutti i fan europei, e non solo, potrebbe arrivare una grande sorpresa. Non resta che attendere però per scoprire quello che accadrà.