Lorella Cuccarini torna a teatro con Rapunzel: tutte le date

1 Lorella Cuccarini sarà di nuovo Madre Gothel

Sono passati quasi dieci anni dal suo debutto e ora Lorella Cuccarini torna a teatro in Italia col musical Rapunzel. E, come dieci anni fa, vestirà di nuovo i panni di Madre Gothel, la famosa cattiva dell’opera. Per la ballerina, attrice e showgirl questo è stato il primo ruolo da cattiva.

Rapunzel – Il musical è lo spettacolo che Maurizio Colombi ha tratto dalla favola dei fratelli Grimm e che al tempo girò l’Italia con oltre 150 mila spettatori. Effetti speciali e musiche originali di Davide Magnabosco, Alex Procacci e Paolo Barillari, l’opera è pronta a tornare in scena. Ma questa volta non sarà in tutta Italia. Sarà il titolo di punta della nuova stagione del Teatro Brancaccio di Roma (dove sarà in cartellone per tutte le feste dal 2 dicembre all’8 gennaio). Inoltre farà tappa anche al Nazionale di Milano.

Purtroppo più di questo non era possibile per Lorella Cuccarini che ad Ansa.it ha rivelato: “Di più non potevo, tra gli impegni che avrò con la scuola di Amici. Ma dopo due anni come quelli che abbiamo vissuto avevo così voglia di tornare a un contatto diretto, dal vivo, con il pubblico. E poi è uno spettacolo nostro, tutto italiano, non preso dall’estero e poi regionalizzato.”

Sul personaggio che interpreta ha detto: “Gothel è stata la mia prima e unica cattiva. Ho la fortuna di essere una donna solare, è sempre stato naturale chiamarmi per personaggi molto luminosi. Ma con questo ruolo, soprattutto nella prima parte dello spettacolo in cui incuto anche un po’ paura, ho affrontato una vera sfida con me stessa”.

Ad Amici Lorella dovrebbe mantenere la sua cattedra di canto, pare confermata totalmente per la nuova stagione. Inoltre in arrivo c’è un canale Youtube tutto suo dove incontrerà e racconterà un po’ di personaggi. Lei stessa ne aveva dato un assaggio sui suoi social intervistando alcuni ex allievi del talent show di Maria De Filippi.

