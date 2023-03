Lorenzo Amoruso a L’Isola dei Famosi per riconquistare Manila Nazzaro?

NEWS

Vincenzo Chianese | 27 Marzo 2023

L’indiscrezione su Lorenzo Amoruso

In queste settimane si è a lungo discusso della fine della relazione tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. I due infatti dopo ben 6 di amore e di vita insieme si sono separati, e proprio la conduttrice, qualche giorno fa, nel salotto di Verissimo ha parlato della rottura col calciatore, rivelando cosa è accaduto. Queste le sue dichiarazioni: “Dopo molti mesi di discussioni, che partivano anche per cose futili, mi guardo accanto e non ho più trovato nessuno. Non c’era più progettualità comune, da una passeggiata insieme al grande progetto del matrimonio. Non avvertivo più stima e orgoglio da parte sua. Le modalità con cui comunicavamo non erano più giuste, non c’era dolcezza e ascolto, cose a cui do molta importanza. Pensavo che Lorenzo sarebbe diventato mio marito, che sarebbe stato presente anche per loro. […] Ha provato a ricercarmi ma questo non è il momento, quando arrivo a un punto per me è un non ritorno”.

In queste ore nel mentre a rivelare un retroscena inedito è stato il settimanale DiPiù. Stando a quanto riporta la rivista, pare che Lorenzo Amoruso sia intenzionato a partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, in partenza il 17 aprile, per riconquistare Manila Nazzaro. Il calciatore infatti starebbe ancora pensando alla conduttrice, e sarebbe disposto a tutto per riavvicinarsi a lei. Questo quanto si legge in merito:

“Lorenzo vorrebbe andare a L’Isola dei Famosi per riconquistare la sua Manila da lontano e ribadire di fronte alle telecamere l’amore per lei. Per Lorenzo nulla è perduto…”.

Precisiamo però che al momento si tratta solo di voci di corridoio, e non abbiamo alcuna certezza in merito al fatto che Lorenzo Amoruso voglia realmente partecipare a L’Isola dei Famosi. Tuttavia tra pochi giorni gli autori riveleranno il cast ufficiale della nuova edizione, e sapremo dunque chi saranno i naufraghi che quest’anno partiranno per l’Honduras.