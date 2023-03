Lorenzo Amoruso conferma la crisi con Manila Nazzaro

NEWS

Debora Parigi | 4 Marzo 2023

La crisi tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro è vera

Da un po’ di tempo si parla di una crisi tra Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. L’ex calciatore e l’ex Miss Italia stanno insieme da moltissimi anni. Hanno partecipato a Temptation Island Vip raccontando del loro problema della distanza, ma sono riusciti a superare questo e arrivare ad un modo perpoter stare insieme nonostante il lavoro di entrambi e i vari impegni personali. Lei ha anche due figli avuti da una precedente relazione.

Lo scorso anno lei ha partecipato al Grande Fratello Vip e ha ricevuto un enorme sostegno da parte di Lorenzo. Lui le ha fatto anche una sorpresa entrando in Casa. Solo qualche mese fa insieme hanno partecipato al matrimonio di Francesca Cipriani. Insomma hanno sempre mostrato il loro grande amore. Ma come detto di recente sono arrivate le voci di crisi e che addirittura si sarebbero lasciati dopo 5 anni di relazione.

Purtroppo queste voci sono vere ed è stato lo stesso Lorenzo Amoruso a confermarle. Non ne ha parlato apertamente, ma dalle sue frasi si capisce che il momento non è semplice. Lui ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram e quindi i fan gli hanno chiesto come andasse. Un utente gli ha proprio chiesto come stesse. E questa è stata la sua risposta: “Periodo non semplice della mia vita, ma la quiete arriva sempre dopo la tempesta. Almeno lo spero”.

A chi gli ha chiesto se creda ancora nell’amore, lui ha risposto: “L’uomo non può vivere senza amore, perché amore=vita. Ovvio che le delusioni sono sempre dietro l’angolo, ma la vita è anche credere che ci sia qualcosa lì per noi”. Infine un altro utente ha accennato proprio alla speranza che possa tornare il sereno con Manila Nazzaro. A questo Amoruso ha risposto con la citazione “a volte due persone, per combaciare, devono prima rompersi in mille pezzi”. E a questa ha aggiunto: “Non so se crederci, mah”.

Speriamo che tra Lorenzo e Manila possa tornare il sereno. Comunque auguriamo ad entrambi che possano essere felici, da soli o in coppia.