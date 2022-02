1 Parla la mamma di Sophie Codegoni

Come ricorderemo, solo il mese scorso la mamma di Sophie Codegoni è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 per fare una sorpresa a sua figlia. In quell’occasione tuttavia la signora Valeria ha fatto anche un duro attacco a Jessica Selassié, colpevole, a sua detta, di non essere una vera amica per la Codegoni. Adesso la mamma di Sophie è tornata a parlare e nel corso di un’intervista per il settimanale Mio ha detto nuovamente la sua su Jessica. Queste le sue dichiarazioni, riportate gentilmente da Biccy:

“Mi ha lasciato spiazzata il suo comportamento con Sophie.Le mie parole sono state interpretate male dal pubblico. Resto della mia opinione, ma forse il poco tempo che si ha a disposizione per dire le cose non mi ha aiutato. Riguardandomi mi rendo conto di averlo detto in modo forte, ho sbagliato i modi. Dicono che è una ragazza, ma io la considero una donna, io a 27 anni avevo già una figlia. Non è una ragazzina, è intelligente. Fa passare un messaggio sbagliato. Se Sophie litiga con Alessandro lei dovrebbe consolare lei e non lui. E anche se vedi Alessandro giù di morale e ti rendi conto che Sophie non se n’è accorta allora la vai a chiamare, non vai tu in piscina con lui. Se è amica di Sophie, l’interesse per Alessandro deve scemare, anche se so che è difficile. Avremo modo quando uscirà dalla casa per chiarire, Jessica è una ragazza intelligente”.

E ancora la mamma di Sophie Codegoni, parlando di Alessandro Basciano e di Soleil Sorge, aggiunge:

“Alessandro mi piace molto, certo ha un carattere particolare e ogni tanto fa delle battute infelici, ma sa chiedere scusa. Sicuramente fuori andranno avanti, ma è lì che dovranno conoscersi. Ho fiducia in questa coppia. L’amicizia con Sole? L’ho rivalutata tanto, lei dà tanto a mia figlia”.

