Scambio di battute a tinte un po’ hot al Grande Fratello tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Alcune frasi sulla loro tonicità fisica, sono poi sfociate in doppisensi che stanno facendo il giro del web. Ecco cosa è successo.

Le battute hot tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta

Sappiamo che si è instaurato un rapporto molto stretto tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta dentro la Casa del Grande Fratello. I due si sono trovati sin dal primo giorno per situazioni passate molto simili, quindi abbiamo visto un bel feeling.

Col passare dei giorni, Lorenzo ha espresso un interesse anche di altra natura per Shaila che però gli ha rifilato un due di picche. Per lei sono solo amici e non ha nemmeno apprezzato molto la gelosia che lui ha avuto nei suoi confronti perché vuole sentirsi libera di fare questa esperienza del reality e vedere come andrà.

Comunque questa situazione non li ha fatti allontanare e anzi continuano ad essere complici, raccontarsi e scherzare. Infatti questa chimica li porta anche a scambi di battute che poi diventano ei veri e propri doppi sensi. Come accaduto proprio ieri sera quasi in nottata.

Tutto è partito da Lorenzo Spolverato che ha stuzzicato Shaila Gatta sul fisico dicendole: “Ti vedo un po’ mollina, non dovresti essere un po’ più dura?”. Lei si è un po’ risentita (in maniera scherzosa ovviamente) e gli ha risposto: “Anche tu dovresti essere più duro”. Lorenzo ha pensato che si riferisse appunto al corpo e quindi le ha fatto notare che lui non si allena nella vita. Ma è qui che è arrivata la battuta di Shaila che è stato un vero e prorpio doppiosenso: “No, io intendo in altre cose”. E se n’è andata sorridendo.

Lorenzo parla del fisico di Shaila: “Ti vedo un po’ mollina, non dovresti essere un po’ più dura?”

S: “Anche tu dovresti essere più duro”

L: “Ma io non mi alleno nella vita”

S: “No, io intendo in altre cose”



SHAILA MIA MADRE#grandefratello @shailagattapic.twitter.com/UqXRTeKFU8 — zara 🏹 (@amourdair) September 24, 2024

Il video ha fatto il giro del web e molti hanno trovato la frase di Shaila una giusta risposta a quella di Lorenzo. Ci teniamo a precisare che probabilmente Spolverato ha voluto scherzare con la coinquilina per prenderla un po’ in giro. Non pensiamo che davvero abbia voluto criticare il fisico dell’ex velina.