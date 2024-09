Dopo Helena Prestes e Lorenzo Spolverato, scatta il bacio anche tra Shaila Gatta e Javier Martínez al Grande Fratello! Si trattava ancora una volta di un gioco organizzato dagli inquilini ma… mai dire mai!

Il bacio tra Shaila e Javier al Grande Fratello

In serata al Grande Fratello si alza la temperatura! I concorrenti del reality show di Canale 5 si preparano in vista della prossima puntata (in programma oggi). Quindi per trascorrere un po’ il tempo in assoluta spensieratezza organizzano sempre dei giochi o comunque qualcosa in grado di tenerli impegnati. Durante e dopo l’aperitivo i gieffini si sono intrattenuti tra chiacchiere e momenti divertenti e Shaila Gatta ha attirato nuovamente l’attenzione.

L’ex velina di Striscia la Notizia, finita nel mirino di Beatrice Luzzi (ma difesa da Myrta Merlino, Vladimir Luxuria e Stefania Orlando), ieri sera è stata protagonista di un bacio con Javier Martínez. Si tratta di uno dei ragazzi della Casa del Grande Fratello che hanno attirato maggiormente la sua attenzione. Ovviamente si è trattato di un gioco, esattamente come avvenuto per Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes, ma nonostante tutto al web non è sfuggito.

Tantissimi fan del Grande Fratello hanno visto in quel gesto, seppur realizzato come “penitenza”, come un buon modo per avvicinare ancora di più Shaila Gatta e Javier Martínez. Lei l’ha poi allontanato scherzosa, mentre lui è parso un po’ in imbarazzo. Sintomo dunque che forse forse qualcosa sotto c’è!

Entrambi si sono detti incuriositi l’una dall’altro (e viceversa) e non è escluso che questo momento al Grande Fratello possa essere un motivo per far si che possa nascere qualcosa. Poi nulla è certo, ovviamente! Ma quantomeno potrebbe essere un buon inizio, no?

Stasera durante la puntata del Grande Fratello ne capiremo certamente di più! Saranno raccolte le sensazioni a caldo di Shaila Gatta così come di Javier Martínez e vedremo come risponderanno alle pungenti domande da studio!