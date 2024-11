Dopo le durissime e pesanti frasi pronunciate contro Javier Martinez, il web ha chiesto la squalifica di Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato al centro della bufera

Nelle ultime ore tra i fan del Grande Fratello non si parla altro che di Lorenzo Spolverato. Chi segue il reality show sa bene ormai che da qualche settimana il modello ha ufficialmente dato il via alla sua storia con Shaila Gatta, che fino a qualche ora prima stava frequentando Javier Martinez. Quando l’ex corteggiatore di Uomini e Donne è venuto a conoscenza dei fatti però ha preso le distanze dalla ballerina e tra i due ci sono stati diversi scontri. A sorpresa però in settimana Shaila ha deciso di avere un confronto di chiarimento con Javier, scatenando la gelosia di Lorenzo.

Quest’ultimo come se non bastasse sembrerebbe aver messo da parte l’amicizia che lo legava a Martinez e nelle ultime ore si è scagliato contro di lui con dichiarazioni pesantissime che hanno indignato il web. A quel punto sui social è partita la rivolta e il modello è finito al centro di una bufera.

Alcuni fan hanno infatti iniziato a chiedere la squalifica di Lorenzo Spolverato dal Grande Fratello e su X è entrato in tendenza l’hashtag #FuoriLorenzo. In molti infatti hanno condannato le dichiarazioni del compagno di Shaila Gatta, che hanno lasciato i più senza parole.

Attualmente però non è chiaro cosa accadrà nel corso della prossima diretta del reality show, prevista su Canale 5 martedì 19 novembre. Di certo numerosi utenti stanno chiedendo a gran voce che vengano presi provvedimenti contro Lorenzo per via delle sue dichiarazioni. In settimana nel mentre abbiamo anche assistito a una pesante lite tra Spolverato e la Gatta. A oggi tuttavia la coppia sembrerebbe aver ritrovato la serenità e in molti si chiedono cosa succederà tra loro nei giorni a venire.