Due grandi protagoniste di Non è la Rai sono state senza dubbio Pamela Petrarolo e Ambra Angiolini. Tra le due tuttavia si è spesso parlato di presunta faida, mai confermata, e in queste ore sui social è tornato virale un video di una loro vecchia discussione.

Pamela Petrarolo vs Ambra Angiolini

Uno dei programmi che hanno contribuito a fare la storia della tv italiana è senza dubbio Non è la Rai. La celebre trasmissione, ancora oggi nel cuore degli italiani, per anni ha tenuto compagnia a milioni di telespettatori e alcune delle ex protagoniste a oggi sono volti noti del mondo dello spettacolo. Tra le ragazze più amate dello show c’erano di certo Pamela Petrarolo e Ambra Angiolini, che conquistarono il pubblico. Tuttavia per lungo tempo si è mormorato che tra le due ci fosse una sorta di rivalità, che naturalmente non è mai stata confermata. Proprio l’attuale concorrente del Grande Fratello ha più volte ribadito di non aver mai avuto problemi con la sua collega e di averla sempre stimata.

In queste ore però in rete è tornato virale un vecchio video in cui vediamo Pamela e Ambra discutere durante un talk di Non è la Rai alla presenza di Maurizio Costanzo. Nel filmato sentiamo la Petrarolo fare luce su un episodio che sarebbe accaduto nel dietro le quinte del programma e in merito rivela: “Un giorno mi sono permessa di chiamarla con un dito. Lei è andata dal direttore a dire che non voleva essere chiamata con il dito da me. Voglio sapere se è vero perché il direttore mi ha fatta nera”.

Pronta la replica di Ambra Angiolini, che rispondendo a Pamela Petrarolo dichiara: “Mi sembra strano che possa essere successa una cosa del genere. Non ero nemmeno mai chiamata in sala prove da te. Mi dispiace molto, io non sapevo di questa cosa. Non ho mai avuto questi atteggiamenti”. Poco dopo arriva però il pungente commento di Pamela, che aggiunge: “C’erano sempre sguardi un po’ cattivelli, da prima donna. Te la tiri o non te la tiri?”. Con una battuta così Ambra sdrammatizza e dichiara: “Me la tiro perché me lo sono potuto permettere”.

Ricordiamo a tutti che la vera conoscenza storica passa dallo studio della faida tra Pamela Petrarolo e Ambra Angiolini a “Non è la Rai” pic.twitter.com/ePQoZOFnVo — Prossimi Congiunti (@ProssimiC) November 15, 2024

Il vecchio video con protagoniste le due ex ragazze di Non è la Rai sta dunque facendo il giro del web. In molti intanto stanno ricordando con nostalgia i tempi in cui il programma andava in onda, segno che ancora oggi la trasmissione è nel cuore di noi tutti.