Sembrerebbe essere terminata l’amicizia che legava Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. In queste ore infatti il modello ha pronunciato durissime frasi contro l’ex corteggiatore, lasciando il web sconvolto.

Le parole di Lorenzo Spolverato

In queste prime settimane di Grande Fratello sembrava essere nata una bella amicizia tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez. A un tratto però i due gieffini si sono ritrovati a essere rivali in amore, quando hanno iniziato a contendersi la stessa donna: Shaila Gatta. La ballerina, dal suo canto, per lungo tempo è apparsa indecisa tra il modello e l’ex corteggiatore di Uomini e Donne e per giorni i fan si sono chiesti su chi sarebbe ricaduta la sua scelta.

Dopo aver iniziato a frequentare Javier però Shaila, durante l’esperienza al Gran Hermano a Madrid, ha fatto chiarezza sui suoi sentimenti ed è così scoppiata la passione con Lorenzo. Rientrati in Italia i due hanno annunciato al resto del gruppo quanto accaduto tra loro e a quel punto tra Martinez e la Gatta sono partiti dei duri scontri. Qualche giorno fa però inaspettatamente c’è stato un chiarimento tra i due, che ha tuttavia scatenato la gelosia del modello.

A oggi nel mentre sembrerebbe che l’amicizia tra Lorenzo Spolverato e Javier Martinez sia giunta al termine e solo nelle ultime ore il compagno di Shaila Gatta ha fatto durissimi commenti sull’ex corteggiatore. Inizialmente infatti il modello, mentre chiacchierava con la ballerina, ha inaspettatamente affermato: “Javier le cose in faccia non me le dice. Ha paura. Che uomo, che pisci**za. Se lo becco…”.

“Che pisciazza”

“Se lo becco” io sono stanca di questa persona qui#GrandeFratello pic.twitter.com/FwEHKCv175 — sara☁️ (@javi7era) November 15, 2024

Ma non è finita qui. Successivamente Lorenzo, chiacchierando con Yulia Bruschi, è tornato a parlare di Javier e ha nuovamente speso fortissime parole nei suoi confronti, dichiarando: “Ho sognato che lo menavo. Non lo posso vedere in questi giorni, è assurdo. Non lo so perché”.

I commenti di Spolverato non sono ovviamente passati inosservati e in molti sui social hanno condannato le sue affermazioni.